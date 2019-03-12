噁粉狂私訊「腰部以下裸照」　蘿莉塔公開實照回嗆：很小很短！

記者李玟儀／綜合報導

藝人和粉絲間的關係如何經營一直以來都是一門學問，有些粉絲會把藝人當作自己的朋友抒發情緒，將生活中的大小事和偶像分享，但也有人會藉機惡意騷擾，像藝人蘿莉塔就說自己一天到晚收到男性生殖器官的照片，不堪其擾。

▲▼蘿莉塔收到噁男私訊下體照。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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蘿莉塔在《小明星大跟班》中分享自己的經歷，一天到晚都有變態粉絲傳不雅照，對方當時先透過臉書粉專私訊生殖器的照片，她收到後憤而封鎖，沒想到對方不死心，不知道從哪裡取得她的Line帳號，竟然又用Line傳不雅照，她氣得公開對話截圖。

對話中，變態粉絲傳了生殖器照片後，附上一句「蘿莉塔晚安」，蘿莉塔客氣但嚴厲地告訴對方：「你好，我打算要去報警了。」沒想到對方竟不解回問：「為什麼？」她火力全開怒罵：「你嚴重騷擾到別人，而且你的X很小很短。」對方沒有因此收手，反而是回：「我還以為妳很敢看。」

▲吳宗憲和Sandy聽到傻眼。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

變態粉絲囂張的態度讓蘿莉塔決定槓上，要對方乾脆打視訊電話，讓整個警局的警察們一起看：「不是很想被看？這邊有5、6個人等著看你啊！」對方不死心繼續挑釁：「妳又沒接（視訊）。」蘿莉塔也不是省油的燈回嗆：「不是很敢露？沒種！」

沒想到在蘿莉塔把事情公開在臉書上後，變態粉絲態度180度大改變，稱盜用室友的帳號惡作劇，沒想到引起風波，害室友的名譽受損，「他是無辜的一方突然被牽連真的都是我的錯，您當然也是無辜的一方，突然被噁心的私訊騷擾想必非常不好受。」

▲後來網友私訊道歉，蘿莉塔選擇原諒。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

該網友同時稱自己因為太久沒睡導致價值觀錯亂，才會拿室友手機惡作劇，「您真的給我教了一課，也讓我知道這種無恥的玩笑是不能亂開的，希望您可以將文章刪除，真的謝謝了。」在變態粉絲道歉後，蘿莉塔態度軟化，後來原諒對方結束這段荒唐的經歷。