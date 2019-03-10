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8個月兒子脫口1句話讓林采緹崩潰！　胡睿兒笑：老婆不好意思

記者劉宜庭／綜合報導

「Under Lover」成員胡睿兒和林采緹結婚後，迎來寶貝兒子「夏天」誕生。如今孩子已經8個月大，也已經開始學習說話，沒想到近來開口說出一句話，卻瞬間讓媽媽崩潰，同時也讓爸爸驕傲喊，「老婆不好意思我搶先一步！」

▲夏天出生8個月喊「爸爸」，胡睿兒喊話林采緹：「老婆不好意思我搶先一步。」（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

▲胡睿兒和林采緹婚後育有寶貝兒子「夏天」。（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

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原來，畫面中，出生至今滿8個月的夏天，穿著淺黃色背心，被人抱在懷中，一邊露出超萌笑容，同時對著鏡頭發出類似「爸爸」的聲音，讓一旁的林采緹崩潰笑說，「麻麻啦不是拔拔！」

▲夏天出生8個月喊「爸爸」，胡睿兒喊話林采緹：「老婆不好意思我搶先一步。」（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

▲夏天出生8個月喊「爸爸」，胡睿兒喊話林采緹：「老婆不好意思我搶先一步。」（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

自從升格成為人父之後，胡睿兒平時就常透過社群網站，分享一系列溫馨育兒點滴，如今看見愛子開口喊爸，更是開心地將影片PO上網，並在文中驕傲地向林采緹喊話，「老婆不好意思我搶先一步！」影片曝光後，夏天可愛的萌樣，也隨即融化不少粉絲，在網路上意外引發一陣討論。

▲夏天出生8個月喊「爸爸」，胡睿兒喊話林采緹：「老婆不好意思我搶先一步。」（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

▲夏天出生8個月喊「爸爸」，胡睿兒喊話林采緹：「老婆不好意思我搶先一步。」（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

▲胡睿兒升格人父後經常分享育兒點滴。（圖／翻攝自胡睿兒Instagram）

▼夏天出生8個月喊「爸爸」。（影片／翻攝自胡睿兒Instagram，如遭刪除請見諒。）

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