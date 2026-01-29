曾沛慈尾牙唱一半慘摔！「屁股著地全被拍」 周圍都醫護：馬上就好

記者潘慧中／綜合報導

曾沛慈28日受邀前往「秀傳醫療體系南部院區」的年終尾牙活動擔任表演嘉賓，不料在演出過程中發生意外插曲，不慎在舞台上摔倒，當眾屁股著地！

▲曾沛慈唱到一半突然摔倒。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）



從現場曝光的畫面中可見，曾沛慈身穿喜氣的紅色上衣搭配駝色西裝外套，在舞台上賣力獻唱並熱情地與台下爆滿的醫護人員互動。然而在演出途中，她疑似重心不穩，整個人突然向後跌坐，結結實實地摔在舞台上。儘管發生突發狀況，但她仍展現敬業精神，迅速調整狀態繼續完成表演。

▲曾沛慈起身後尷尬遮臉。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）



對於這場舞台驚魂記，曾沛慈事後在社群平台上發文直呼：「不可能今天在秀傳醫療體系南部院區唱歌，我就直接屁股著地給大家看吧！」她雖然以輕鬆的語氣自嘲，但也貼心地表示「希望沒有嚇到你們」。接著她話鋒一轉，幽默地說道：「但被專業的醫護人員環繞，摔完真的比較不痛欸，馬上就好。」展現了樂觀開朗的個性。

▲▼曾沛慈南下唱尾牙。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）



最後，曾沛慈也不忘向在場的醫護人員與粉絲們送上祝福，希望大家能「忽略我的綜藝摔，接下我的滿滿祝福」。她感性地寫下對新的一年的期許：「祝福你們也有很多療癒到自己的時刻，健康平安。」用溫暖文字化解摔倒的尷尬，也讓這場尾牙留下難忘的插曲。