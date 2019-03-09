起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

記者田暐瑋／綜合報導

女模子涵（Joanna）因為坐駕是粉紅色奧迪R8在墾丁音樂季爆紅，日前有YouTuber突襲她的豪宅，意外起底她的千金身分，引起網路上討論。其實她作風大膽，先前曾穿過「WiFi裝」上節目大露南半球，還不小心露出胸前春光，連庹宗康都看傻了眼，她也直言自己喜歡穿很少布料的衣服，「就是要東露西露。」

子涵上過不少節目，最有名的就是《國光幫幫忙》，當時她穿著粉色挖洞裝性感亮相，大方露出傲人南半球，激短熱褲兩側更有2條線隔開，好身材一覽無遺，尤其胸前的挖洞像極了WiFi圖案，讓現場男星忍不住開玩笑：「手機拿出來好想連WiFi。」

▲子涵穿WiFi裝。（圖／翻攝YouTube／國光幫幫忙）



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當時被問到衣服的尺度會不會太大，子涵還一派輕鬆回答：「我覺得ok！」在訪問過程中更一度陷入走光危機，所幸她有做好防護措施，僅露出咖啡色點點形狀的胸貼，她也透露曾因為自己穿著太過性感，有次前男友氣到將她的短褲全都丟掉。

▲子涵。（圖／翻攝YouTube／國光幫幫忙）



YouTuber「在不瘋狂就等死」的游否希找上翁子涵，突襲搜查其住家，光是豪宅外觀就讓兩名主持人傻眼，一進門更是嚇得直呼「萬一弄壞東西我們沒辦法賠」，她笑說「我家當都在這裡了…」轉身一看，客廳旁竟就是超奢華的玻璃櫃，將各式精品LV、香奈兒、愛馬仕收藏一一陳列，連陽台打開都能俯視台北101夜景。

翁子涵領著鏡頭進入閨房，裡面不僅有一個按摩椅、床、化妝櫃，還延伸出一大間的更衣室，精品衣物掛滿整片牆，隨手一撈就是知名Supreme聯名LV的紅色衣服，要價10萬元以上，主持人古拉當場瞪大雙眼，游否希也笑說「一件10萬元的衣服，穿盔甲！」

▲子涵身材火辣。（圖／翻攝自子涵IG）



游否希坦承，翁子涵現在的工作是車模、通告藝人，雖然很有錢，但也令人十分仰慕，她時常低調捐款，幫助弱勢，也很關心貓狗小動物，甚至還有一長串的捐款紀錄。對於網友留言質疑翁的來歷，自稱經紀公司「火紅娛樂」澄清，子涵目前是旗下重點栽培藝人之一，2018年初因緣際會讓她上了《國光幫幫忙》後名聲越來越好，雖然也有很多酸民攻擊，但她都不計較，依然做好自己的工作，發揮能力響應幫忙弱勢。而她是本身家裡就有錢的千金，並不是乾爹很多，希望觀眾能夠客觀去評斷。

▲子涵因為穿內衣開奧迪爆紅。（圖／翻攝自子涵IG）

