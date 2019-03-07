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伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

記者田暐瑋／綜合報導

「美女書法家」趙心姸年初坦承和醫美診所執行長蘇杰睿離婚，現正獨自撫養女兒「ㄆㄤㄆㄤ」，親友曾爆料，男方在結婚時找前女友來當伴娘，當時這位前女友還對她挑選的伴娘服瘋狂嫌棄，還把禮服丟到垃圾桶，各種刁難讓她相當傻眼。

趙心姸在《新聞挖挖哇》重提第一段婚姻，透露前夫當時提議找自家醫美診所的護士來當伴娘，沒想到其中一名女員工正是前夫的前女友，而她從頭到尾都不知情，婚禮籌辦過程中，這位前女友對她百般挑剔，還嫌棄她挑選的伴娘服太顯胖，全都丟進垃圾桶。

▲趙心姸。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲趙心姸前夫找來前女友當伴娘。（圖／翻攝自趙芸臉書）

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這位前女友態度囂張，堅持自己去買伴娘禮服，還放話：「反正老闆會買單～」趙心姸雖然傻眼，但也吞忍下來，一直到婚禮結束後，她看到新聞爆料才知道那位愛刁難人的伴娘竟然是前夫的前女友，前夫事後還傳訊息安慰她別在意：「誰沒有前男友前女友。」

▲趙心姸婚禮（圖／記者周宸亘攝）

▲趙心姸婚禮（圖／記者周宸亘攝）

趙心姸與老公短暫交往8個月後，並在2016年11月閃電結婚，當時兩人先上車後補票，先在關島舉辦婚禮，隨後回台補辦婚宴，一併宣布懷孕消息。但就在產後16天，她就被傳出在月子中心與老公大吵，摔壞電視，她事後上節目解釋，當時因為餵養小孩的方式有落差，所以才有小爭執。沒想到兩人的婚姻在短短1年多就宣布告終，據悉兩人是因為有了小孩後，發現觀念分歧，雙方2人漸行漸遠，最後才毅然決定結束婚姻。

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

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