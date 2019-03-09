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林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，近日她PO出自拍照，臉蛋卻和之前長得不一樣，下巴尖到像是「蛇精女」，整張臉呈現倒三角形，讓人認不出來，驚呼：「這是瘦了還是整了啊？」

林志玲8日在微博PO出自拍美照，拿著一盒甜甜圈，俏皮看著鏡頭吐舌，模樣相當可愛，但有眼尖網友發現她的下巴變得更尖銳，和之前飽滿的線條差很大，臉型從鵝蛋臉變成倒三角形，眼睛也大得不像話，像極了之前紅極一時的蛇精男，乍看之下認不出來是誰。

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）

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▲林志玲自拍照變成蛇精臉（右）。（圖／翻攝自林志玲微博）

不少網友看傻眼，紛紛留言說「你的瘦臉功能是不是開的太狠了」、「原本就好看的人不適合美顏相機」、「臉P得太尖了」，但也有人解釋，林志玲雖是用美顏相機拍照，卻不會調數值，可能是因此才沒注意到自己臉被P尖了，甚至有人替她抱屈：「她伸舌頭是有可能照成這樣的好吧，也不看看人家臉本來就多尖多小。」

林志玲日前被部份網友批評衣服很醜，她看了不但不生氣，反而語氣和緩地回應：「我覺得很好看呀～。」看到有網友稱讚：「這種衣服只有妳能穿，路人穿起來一定像歐巴桑」，林志玲則謙虛地說：「不會啦～。」事實上，林志玲的穿搭品味幾乎很少出錯，機場私服大多以隨興舒服為主，看起來既親民又逆齡，她曾表示容顏一定會變，但心境的青春很重要，保有赤子之心，便能在每個階段呈現不同的優雅風範。

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自林志玲微博）
  

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