辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

記者田暐瑋／綜合報導

婚禮都是每一對夫妻難忘的回憶，女模宋哥（宋依璇）卻當場給老公戴綠帽。當天夫妻倆逐桌敬酒，幾杯酒下肚後，她變得越來越嗨，竟然當著眾人和老公的面激吻另一名男性友人，老公氣得大爆發，轉頭就走，讓全場氣氛超尷尬，但她不覺得自己有問題，不爽反擊：「到底有什麼好計較的？！」

宋哥是伊林女模，在《媽媽好神》透露結婚當天插曲，當天她興致高昂，全用葡萄酒取代葡萄汁逐桌敬酒，面對好友們特調的混酒也阿莎力乾杯，喝了幾輪後又醉又嗨，竟抓起一旁的男性友人擁吻，老公現場完全目睹一切，當場火大開罵：「今天婚禮，你們在我面前接吻這樣對嗎！」隨後轉頭就走。

▲宋依璇。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



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被新郎這麼一罵，所有親友瞬間酒醒，趕緊想打圓場，宋哥事後也解釋那個男性友人是同志，關係只是姐妹，「就很嗨啊～」但其他人認為不是這個問題，她抱怨結婚至今6年，老公時不時還會把這件事拿出來講，讓她很受不了，有一次氣得大吼：「到底有什麼好計較的？」反被其他人妻罵：「他就是可以計較！你真的好誇張！」

▲宋依璇不懂有什麼好計較。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲宋依璇解釋男性友人是同志。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）