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女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

記者田暐瑋／綜合報導

美女牙醫師劉芷伊上過《醫師好辣》、《國光幫幫忙》、《來自星星的事》等節目，因為擁有甜美臉蛋、火辣身材，吸引網友關注，在PTT引起極大討論，被盛讚是「上帝的神作」。27歲的她曾是TPI練習生，對演藝圈抱有星夢，之後遭逢爸爸自殺，度過一段低潮時期，最後重新振作，順利考上牙醫師，經歷相當勵志。

劉芷伊父母都是老師，年輕時和爸爸的關係不佳，被阻斷了出國念書的夢想，大學時搞叛逆，大三時加入入選TPI練習生，原本有機會可以出道，但爸爸因為憂鬱症自殺，讓她人生跌到谷底，為了實現爸爸的期許，她努力念完了醫學院，也成為一名牙醫師。

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

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「爸爸，我希望你現在在在天上過著很平靜，沒有傷痛的生活。我知道你正在過這樣的生活。」劉芷伊在臉書上留了一段給爸爸的話，想起自己過去對爸爸的誤解和不和善的態度，她仍是相當後悔自責，「但是現在我很想念你那些愛我的方式，不論對錯。我知道來得真的真的很遲。但是，我愛你。」

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

劉芷伊渾身充滿星味，雖然沒有踏入演藝圈，但偶爾上節目仍吸引不少網友注意，有人直言她撞臉張鈞甯、周曉涵，她也曾在臉書上PO出穿著比基尼的養眼照片，豐滿上圍和纖細蠻腰讓人直噴鼻血。曾組過團的她，曾在《國光幫幫忙》開金口唱歌，獨特嗓音讓人驚艷。

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

▲劉芷伊。（圖／翻攝自劉芷伊臉書）

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