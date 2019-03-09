嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

記者田暐瑋／綜合報導

空姐這行業光鮮亮麗，背後卻有許多不為人知的秘辛。前空姐瑞秋透露，日商航空裡一度很盛行「包包換鮑鮑」的私密交易，屆齡退休的老機長常常喜歡包養才20出頭歲的貌美空姐，發生關係一次就可以拿到一個名牌包，如果看到哪個空姐手上拎了個新包包，大家都會心知肚明她發生了什麼事。

前空姐瑞秋在《新聞挖挖哇》爆料日商航空的私密內幕，有些快要退休的老機長都會和年輕空姐有包養關係，因為日籍空姐普遍生活費高，這些機長一個月都會給空姐15至20萬日幣（約4.5萬至6萬元台幣）的零用錢，如果有額外的「親密服務」，空姐又可以得到名牌包。

▲瑞秋爆料空姐秘辛。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



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每次只要看到有空姐手上拿著新包包，講說：「這是XXX送我的！」等於是宣告：「我是這個人在罩！」大家就會心知肚明他們有不尋常的關係，瑞秋解釋，有些日本女性對性很開放，不覺得這樣有什麼不對，更認為身上如果有名牌商品，是對自己價值的一種提升。

▲瑞秋爆料空姐秘辛。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



瑞秋強調這只是部分的空姐行為，其實空姐雖看起來光鮮亮麗，卻承受了許多不為人知的辛苦，空姐因為上班時間不固定，加上環境及壓力的影響，比較容易罹癌和不孕，不孕症醫師蔡鋒博表示，之前收治過不少空姐經期異常、多囊性卵巢等案例，也有做凍卵和試管嬰兒的，且在凍卵檢查發現，在卵巢沒有開過刀的前提下，很多人的AMH抗穆勒氏賀爾蒙（女性卵巢功能評估指標）都不高，進一步調查過去研究，推測和太空輻射線、時差等因素，導致內分泌系統、生殖系統容易受到干擾。

除了高空輻射線，時差也是風險因素之一。蔡鋒博說，作息亂容易影響身體免疫系統和內分泌系統，進而影響細胞代謝能力，增加腫瘤生成的風險，此外，生殖細胞也可能受到宇宙射線影響，引起卵巢功能早衰，進而影響生育能力。