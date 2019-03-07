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林心如私約「2戲劇女神」陣容超狂！　激萌小娃現身…網瘋猜：是小海豚嗎

記者田暐瑋／綜合報導

林心如和霍建華結婚2年多，育有寶貝女兒小海豚，小海豚出生2年來，從沒有在鏡頭前面亮過相，日前她和《16個夏天》的演員群私下聚會，卻驚見有個小孩子背對鏡頭，雙手撐在桌子上看著鹽酥雞，模樣相當可愛，讓網友紛紛猜測是她的愛女，興奮驚呼：「快點轉過來～」

林心如2月28日在IG分享和《16個夏天》演員群的聚會照，楊謹華、許瑋甯、周興哲、謝佳見等人都一起入鏡，其中一張所有人包圍著擺在桌上的鹽酥雞的照片，有眼尖網友發現最邊邊有個穿著黃色衣服的小孩，疑似是從未露面的小海豚，讓不少人相當興奮，但有另一批網友表示，這個孩子應是鄒承恩的寶貝兒子。

▲林心如聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

▲穿黃色衣服的小孩被猜測是小海豚。（圖／翻攝自林心如IG）

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林心如結婚後喜迎愛女小海豚，愛女遺傳她的好基因，有水汪汪大眼、笑起來有酒窩，她笑說：「迷死她爸了，感覺女兒成長很快，已經會叫爸爸、媽媽了。」她笑透露老公黏女兒，「2人若在家時，只要女兒睡覺就很無聊，他看電視，我忙工作，等到差不多一定時間，他就會問『怎麼還不起床』，5分鐘後還會進去看起床了沒。」

▲林心如聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

▲林心如和楊謹華、許瑋甯聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

當媽後心境轉變大，林心如透露，像是現在演戲，不管是自己演的，或是製作的戲，帶給觀眾好作品外，更希望能有正面意義，一直流傳下去，有一天女兒會看到媽媽的作品。前陣子該劇經歷一些風波，她也說：「做事情都會遇到困難跟挫折，有些風波過了不要放在心上，之後會繼續演好戲、製作好戲。」

▲林心如聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

▲林心如聚會。（圖／翻攝自林心如IG）

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