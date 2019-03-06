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修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

記者田暐瑋／綜合報導

13歲梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享家人照片。6日她在IG發生日文，PO出和修杰楷及賈靜雯的合照，感性告白修杰楷：「我很愛你喔！」也感謝修杰楷照顧賈靜雯，言語之間流露出滿滿對修杰楷的感謝，另一張則是替爸爸孫志浩慶生，意外讓網友發現她的前後兩任爸爸都是同一天生日的巧合。

梧桐妹 6日發文替修杰楷慶生，開頭先開玩笑虧了虧賈靜雯的壞脾氣，「真的謝謝你照顧媽媽，也謝謝你照顧我，我知道我的脾氣沒有很好，所以謝謝你的容忍。」不只大讚修杰楷是個很棒的人，也說出了修杰楷在自己心中的地位，是個可以聊心事也可以一起玩的重要家人。

▲梧桐妹。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

▲梧桐妹和修杰楷。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

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接著，梧桐妹PO出和爸爸孫志浩的合照，用英文向爸爸祝賀生日快樂，開頭先感謝爸爸照顧她2年，表明自己真的很愛爸爸，遠遠超過言語所能表達的一切，更直言非常享受和林若亞一起生活的時光，親暱稱呼對方「阿姨」，看得出兩人關係親近。

也因為梧桐妹的發文，讓網友意外得知修杰楷和孫志浩的生日是同一天，引起不小討論，「這機率也太低了，兩個老公同月同日生」、「原來修叔叔跟孫爸爸是同一天生日，真的很巧」、「看了好感動！這麼多愛的一家人」、「貼心的妹妹」，修杰楷也在底下留言：「我也愛你，我們大家的大寶貝。」看得出對梧桐妹非常疼愛。

▲梧桐妹。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

▲梧桐妹和孫志浩。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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修杰楷, 賈靜雯, Bo妞, 咘咘, 梧桐妹, 孫志浩

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