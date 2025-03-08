幻藍小熊強登三大打歌舞台！　新歌紅到日、韓、美「一天破276萬點擊」

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」推出全新單曲〈ACT LIKE THAT〉，於發片首周周末連續挑戰南韓三大電視台打歌舞台包括KBS《音樂銀行》(Music Bank)、MBC《Show! 音樂中心》以及SBS《人氣歌謠》，而MV日前一上架，一天就超過276萬點閱，除了台灣歌迷外，更有不少日本、南韓、香港及美國歌迷擠入留言區。

▲GENBLUE幻藍小熊推出新歌〈ACT LIKE THAT〉。（圖／天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊昨（7日）再登《音樂銀行》打歌舞台，完美展現魔性「方塊手勢舞」，其中毓以一頭亮眼的金色亮髮出現，被團員公認是「造型第一美」，團員許媛媛更形容毓是仙女下凡，「毓染完頭髮後感覺就像混血兒，連我們都被她迷倒！」而一頭飄逸長直髮的許媛媛則被粉絲稱讚稱是「電眼美女」。

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至於采甄及NICO則被大家推舉為這次打歌舞台的「結尾妖精」第一名，其中有「最美高中生」稱號的NICO還被歌迷大讚是「表情流氓」；頂著瀏海妹妹頭的采甄則把各種側臉神情都抓得準確，被許多日本歌迷讚「超正」，讓她開心笑說：「不枉我在宿舍研究了一個月，也練習超過上千次，終於有突破上一次跳〈COCOCO〉在打歌舞台的表現！」被問到自己跟NICO誰才是真正的「結尾妖精」，采甄笑說：「不分軒輊！」

▲GENBLUE幻藍小熊重返南韓三大打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）

〈ACT LIKE THAT〉的「方塊手勢舞」由曾教過南韓女團aespa的編舞名師RENAN所編，這次六人在練舞、雕舞時大吃苦頭，其中一段「瞬間蹲下起立」動作更考驗團員核心及敏捷反應度，讓每個人練完腰都自然減下一吋變「蜜蜂腰」。此外，ＭV砸下千萬元拍攝，佈景、視覺特效、造型皆以高規格呈現，她們兩天超過40個小時拍攝下來就跳了近百次，讓每位團員跳到最後直呼「腿快斷」、「身體不是自己的！」

團員NICO苦笑說：「每跳完一遍我們都相互打氣說：這是最後一遍，真的是靠腎上腺素撐下去！」儘管辛苦，但MV拍攝時正逢南韓下初雪，六人不顧身體疲累及負五度低溫跑到戶外賞雪，隊長XXIN更許下這支MV能破千萬點閱的心願，有懼高症的她更表示：「如果MV真的破3千萬，就帶著歌迷一起去坐大怒神！」

▲GENBLUE幻藍小熊。（圖／天空娛樂提供）