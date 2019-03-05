酗酒、吸毒遇日籍妻全戒！　超凡主唱離婚「在婚房自殺亡」

記者傅家妤／綜合報導

英國電音天團「超凡」（The Prodigy）主唱齊斯弗林特（Keith Flint）英國時間3日被發現陳屍家中，享年49歲，但警方尚未公布死因。不過「超凡」粉絲團5日發出聲明，指出齊斯弗林特是自殺身亡，據悉他在被發現離世當天，也如同往常般外出跑步，並沒有任何異樣。

▲齊斯弗林特在逝世當天，也依舊如同往常般外出跑步。（圖／翻攝自IG／超凡）

「超凡」的創辦人之一兼鍵盤手連恩浩勒（Liam Howlett）5日在粉絲團社群網站上，悼念齊斯弗林特，也意外曝光了好友的死因：「新聞是真的，我不敢相信我會這麼說，但是我們的兄弟齊斯弗，在這個周末結束了自己的生命。我真的很震驚，也他X的非常生氣，同時我也很困惑及心碎，願你安息。」

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▲「超凡」成員透露齊斯弗林特是自己結束生命。（圖／翻攝自IG／超凡）

雖然連恩並未透露齊斯弗林特自殺原因，但據英國《太陽報》報導，齊斯弗林特做出這種決定，有可能與他近日與日籍妻子Mayumi Kai分開有關，女方已經回到日本，他目前的住處是兩人的過去共同居住的房子。

據悉，齊斯弗林特與妻子的感情非常好，他過去在受訪時曾透露，自己一直在與酗酒、吸毒及憂鬱症做抗爭，直到妻子Mayumi Kai的出現，才終於「救了他」，沒想到最後兩人還是沒能走到最後，據悉齊斯弗林特在與對方分開後，甚至決定賣掉該棟房子，也早已請房仲貼出消息，不過在他死訊傳出後，賣房的訊息已經被移除。

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