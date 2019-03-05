ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

酗酒、吸毒遇日籍妻全戒！　超凡主唱離婚「在婚房自殺亡」

記者傅家妤／綜合報導

英國電音天團「超凡」（The Prodigy）主唱齊斯弗林特（Keith Flint）英國時間3日被發現陳屍家中，享年49歲，但警方尚未公布死因。不過「超凡」粉絲團5日發出聲明，指出齊斯弗林特是自殺身亡，據悉他在被發現離世當天，也如同往常般外出跑步，並沒有任何異樣。

▲▼「超凡」齊斯弗林特。（圖／翻攝自IG／超凡）

▲齊斯弗林特在逝世當天，也依舊如同往常般外出跑步。（圖／翻攝自IG／超凡）

「超凡」的創辦人之一兼鍵盤手連恩浩勒（Liam Howlett）5日在粉絲團社群網站上，悼念齊斯弗林特，也意外曝光了好友的死因：「新聞是真的，我不敢相信我會這麼說，但是我們的兄弟齊斯弗，在這個周末結束了自己的生命。我真的很震驚，也他X的非常生氣，同時我也很困惑及心碎，願你安息。」

請繼續往下閱讀...

▲▼「超凡」齊斯弗林特。（圖／翻攝自IG／超凡）

▲「超凡」成員透露齊斯弗林特是自己結束生命。（圖／翻攝自IG／超凡）

雖然連恩並未透露齊斯弗林特自殺原因，但據英國《太陽報》報導，齊斯弗林特做出這種決定，有可能與他近日與日籍妻子Mayumi Kai分開有關，女方已經回到日本，他目前的住處是兩人的過去共同居住的房子。

據悉，齊斯弗林特與妻子的感情非常好，他過去在受訪時曾透露，自己一直在與酗酒、吸毒及憂鬱症做抗爭，直到妻子Mayumi Kai的出現，才終於「救了他」，沒想到最後兩人還是沒能走到最後，據悉齊斯弗林特在與對方分開後，甚至決定賣掉該棟房子，也早已請房仲貼出消息，不過在他死訊傳出後，賣房的訊息已經被移除。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！　男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

推薦閱讀

Angelababy公主趴cos艾莎！ 親弟湊一腳…穿蓬裙變長髮公主

余文樂「司機撞臉周杰倫」　網驚：絕對是本人…本尊出聲報復了

曝「余邦私下暖舉」！　康凱悲痛：是個很好的好人

梁朝偉留日本玩2個月　劉嘉玲曝老公近況：靠他就慘了

《不可能》男星暴瘦！　178CM剩69KG…一脫上衣「爆肌」網驚呆

分手亞莉安娜4月　彼特當眾「喇舌大20歲女神」認愛！

強尼戴普戴綠帽！　控前妻婚後1月「出軌特斯拉CEO」

吳尊爸爸視角「Max崩壞了」　一看拍攝角度…網噴笑：被親爹出賣

瘋傳患腦瘤神隱！　港姐冠軍揭消失7年真相…吐「治病心聲」

《頭文字D》隔14年3人合體！　余文樂同框周杰倫「還有他」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小亨堡慶30歲「把飛飛翔翔刺身上」　黑人看了傻眼：哇靠！

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　當面開罵製作人：我忍很久了

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

《花不棄》迎結局！林依晨大紅衣出嫁　「他」霸氣出現搶人

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

蔡詩芸「不想分開」臉埋肩膀狂蹭！　王陽明哄妻「親親抱抱全來」閃炸

經營9年！潘瑋柏、李晨潮牌名稱被批「低俗」　法院判決：商標無效

舒華新歌唱20秒「團體照0笑容」　深夜吐300字心聲…粉絲心疼

《倚天》演金毛獅王「全程自己翻白眼」　徐錦江揭17年前秘辛

上課到一半…走廊出現「韓團男神學長」　全暴動衝上前搶合照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

超凡, The Prodigy, 齊斯弗林特, Keith Flint

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 目擊張紫妍被逼陪酒！作證卻慘遭封殺　師妹爆內幕「經紀公司偽造遺書」
  2. 艾莉塔「大眼瓜子臉」撞臉《情深深》陸依萍　網驚：連衣服都一樣！
  3. 周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合
  4. 布魯克林「髮線大退後」20歲爆禿頭危機！　男神劣化飄大叔味
  5. 預告解密／《沙贊！》幕後真正反派是誰？　網瘋傳：祂被釋放了！
  6. 酗酒、吸毒遇日籍妻全戒！　超凡主唱離婚「在婚房自殺亡」
  7. TXT出道啦！　「低頭抄筆記」小動作神複製師兄防彈少年團
  8. 楊晴馬甲白紗火辣深溝！甜牽羅平台中花博美拍婚紗
  9. 主播吳怡萱以色列緊跟柯P　買伴手禮慘被當「盤子」
  10. 天外飛來屍體！「千萬豪宅變凶宅」星夫妻崩潰惡夢！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366