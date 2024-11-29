台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

記者潘慧中／綜合報導

呂文婉最近上節目爆料，從前下屬口中得知，曾有一名外籍球員下榻南部飯店時「叫外賣」，卻因為不滿女生的外貌，直接在大廳破口大罵。更令人吃驚的是，該女的身分是「叫得出名字」的明星，交易價碼卻只有8千元。

▲呂文婉爆料這位下海女星是「叫得出名字」的人。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



[廣告]請繼續往下閱讀...

呂文婉在《娛樂頭版頭》透露，這位下屬曾是某球隊的運動員，對方坦承賽後不但不累、反而精力旺盛到無處發洩，因此「有時候真的會『叫外賣』」。

▲▼呂文婉爆料球員有時候真的會「叫外賣」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



這位下屬有次南下打球，未料返回下榻飯店時，發現大廳有很大聲的喧鬧聲且夾雜女生的哭聲，仔細看才發現一個外籍球員正用英文狂罵三字經，「叫這個什麼爛的貨色給我？妳確定是明星嗎」，直嚷著要退貨。

▲▼球員罵到眾人圍觀女明星。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



那位女生哭得非常傷心，令人意外的是她竟然是「叫得出名字」的明星，更不堪的是交易價碼只有8千元，讓呂文婉搖頭直言「真不是人幹的」！

▲該女星的交易價僅8千塊。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



呂文婉的下屬當時仔細一看發現，他平常非常喜歡看那位女星的戲，「她屬於那種楚楚可憐的女生」，沒想到在眾目睽睽下被罵得如此不堪，可說是受盡羞辱。