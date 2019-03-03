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強尼戴普戴綠帽！　控前妻婚後1月「出軌特斯拉CEO」

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）雖然已經離婚，但兩人至今依舊糾纏不清、互相控訴，他日前正式向對方提出訴訟，提告原因是長期妨害名譽，近來甚至還指控女方在婚後一個月就已經出軌，對象就是安柏赫德的前任男友、特斯拉（Tesla）的創辦人馬斯克（Elon Musk）。

▲強尼戴普、安柏赫德。（圖／達志影像、美聯社、翻攝自IG／安柏赫德）

▲強尼戴普正式向安柏赫德提出訴訟，還指控對方出軌。（圖／達志影像、美聯社）

強尼戴普2015年與安柏赫德在2015年2月於洛杉磯完婚，不過兩人的婚姻僅維持了15個月，他就被女方控訴家暴，兩人撕破臉，鬧出不少風波，直到2017年兩人的官司才結束、正式離婚，安柏赫德也迅速找到新歡，與電動車廠特斯拉（TESLA）創辦人兼執行長伊隆馬斯克陷入熱戀，但是戀情沒維持多久，最後還是以分手收場。

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▲強尼戴普、安柏赫德。（圖／達志影像、美聯社、翻攝自IG／安柏赫德）

▲強尼戴普指控安柏赫德在新婚1個月，就已經出軌馬斯克。（圖／翻攝自IG／安柏赫德）

不過，根據外媒《E！News》報導，強尼戴普在起訴文件中指出，安柏赫德在婚後1個月，就已經搭上了伊隆馬斯克，兩人還經常趁他出差時幽會，指出伊隆馬斯克曾多次「深夜造訪」他與前妻位於洛杉磯的豪宅，稱當時安柏赫德還特別要豪宅管理處讓「朋友伊隆馬斯克」把車開進停車場，以及可以直接用住戶的專屬電梯直達位於頂樓的豪宅。

強尼戴普在文件中強調，安柏赫德與伊隆馬斯克戀情在那時候就已經開始了。對此，伊隆馬斯克的發言人隨即代為否認，強調伊隆馬斯克與安柏赫德在2016年5月才開始見面，「即便是那段時間也很少見面。」強調兩人的關係是到了後期，才開始發展到戀愛關係。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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