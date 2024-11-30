記者張筱涵／綜合報導

韓團EPEX日前在直播中，因模仿了粉絲前往參加握手會的模樣，甚至還演出粉絲被保全拉走的模樣，他們整個模仿的過程被粉絲認為是在嘲弄，因此引起爭議，最終以手寫信道歉。

▲EPEX模仿粉絲引爭議。（圖／翻攝自X／H13Oy7wtno7892）



EPEX在直播中模仿粉絲參加握手會的過程，可見不只模仿了粉絲入場需接受檢查和被保全拉走並求情「拜託再久一點」，或是拍攝時被阻擋後喊著「我們是在拍Vlog」等十分具體的模仿，加上他們都刻意以「高音女聲調」來呈現的關係，讓部分粉絲感到不快，「哈…雖然也滿好笑的但很羞恥，還好我沒去，粉絲是要花幾十萬才能去的欸」、「他們這樣就像在嘲弄（粉絲）」。

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隨著事態越來越嚴重，EPEX特別上傳手寫信致歉：「昨天在YouTube直播裡出現的行為讓粉絲受到影響，真的非常抱歉，雖然我們沒有不好的意圖，我們沒想到這可能會被認為是在貶低粉絲，沒認知到這是輕率的行為，真心向各位致歉，我們未來會更加謹慎行事。」

▲EPEX致歉。（圖／翻攝自theqoo）



消息傳到南韓論壇theqoo後，部分網友認為影片看起來沒有特別的意思，「我覺得看起來還好欸」、「其實也沒做什麼」，但也有網友認為「如果我是粉絲，以後不會想去參加了」、「我沒去過這類活動所以不太清楚，但有去過的粉絲也可能會心情不好」、「即使不是他們的粉絲也突然覺得認清現實…他們就是在嘲笑粉絲啊，是在嘲笑喜歡自己的人啊」。