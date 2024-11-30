這就是婚姻嗎？陳庭妮曝胡宇威探班「幾乎沒講到話」　滾床老公兄弟很害羞

記者蕭采薇／台北報導

陳庭妮在《影后》飾演勇敢追愛的女明星黎芯妮，與劇中男友宏正有不少親密戲碼，而對方正好是她老公胡宇威的好兄弟。陳庭妮透露，因為戲拍完已經一段時間，記憶有點模糊了，所以和胡宇威一起追劇時，看到那段也是嚇了一跳。

▲陳庭妮一身亮麗出席時尚派對。（圖／記者黃克翔攝）

陳庭妮說：「其實我本人也覺得滿怪的，但那是因為已經拍攝一陣子了，我有點忘記劇情順序，以為和宏正哥那段是比較後面才出現。所以看到的時候也有點嚇到，但又覺得，我是演員，這是我自己的作品，不可以害羞。」不過老公胡宇威當下看起來倒是滿鎮定的。

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▲陳庭妮一身亮麗出席時尚派對。（圖／記者黃克翔攝）

胡宇威先前也透露，在拍攝黎芯妮被金主「王董」要求跳豔舞的那場戲，其實他人就在現場探班。不過陳庭妮透露：「因為當天拍攝有時間限制（需要趕拍），所以我們在現場幾乎沒講到話。他除了是去看我，還有看媚姐、盈萱姐，現場有很多他認識的人，我真的無暇顧及他。」

▲郭雪芙走現代優雅風。（圖／記者黃克翔攝）

陳庭妮29日出席時尚活動，也難得與過去在《火神的眼淚》、《青春弒戀》等作品曾多次合作的好友林柏宏碰面。陳庭妮笑說，因為他們說好要約吃飯卻都喬不到時間，剛剛第一句話就對林柏宏說：「到底哪一天可以吃飯？」

▲隋棠小露美腿。（圖／記者黃克翔攝）



郭雪芙、隋棠也同樣受邀出席活動，郭雪芙難得展現性感，小露香肩現身。她近日忙著宣傳影集《不如海邊吹吹風》，完美化身「地方最美海女」。名模出身的隋棠則不畏寒冷露出美腿，展現超完美身材比例。