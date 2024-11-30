華莎認了：吃藥減掉蜜大腿⋯　說出真心話「憤怒、自責湧上心頭」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團MAMAMOO成員華莎唱腔，擁有黝黑的健康膚色、蜜大腿，勇敢做自己的態度受到很多粉絲喜愛。然而，看起來性格自信的她，也曾有身材焦慮，近日接下新節目《bodymentary-肉肉的告白》主持棒，她承認吃藥減肥，也曾在減肥路上受挫「憤怒、自責湧上心頭」，真心話首度對外曝光。

▲天后金完宣身材完美，但她承認到現在也因為小肚肚感到很困擾。（圖／翻攝自SBS）



該節目邀來KPOP代表性的女偶像，華莎、韶宥、全烋星、韓昇延等人，她們出道時期皆飽受網友評論身材的壓力，就連身為天后的金完宣身材纖細，但也對於自己不滿意，坦承：「到現在也因為小肚肚感到很困擾。」全烋星看著更瘦的女偶像，她說出真心說：「如果要上鏡頭的話，就要減成那樣嗎？那個人為何腳細到跟手一樣？」

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▲▼華莎曾經吃藥減掉蜜大腿。（圖／翻攝自SBS）

幾位女偶像把「外貌管理」視為她們的責任，華莎甚至承認：「吃減肥藥把大腿肉全減掉了，我專有的個人魅力全都消失的感覺。」她們也曾在減肥道路上失敗，韶宥坦言：「我自己覺得變胖的身材很噁心。」甚至有人歷經暴飲暴食、體重反彈，華莎也有過「憤怒、自責湧上心頭」的瞬間。

▲韶宥身材焦慮到，看到自己變胖的身材覺得很噁心。（圖／翻攝自SBS）



幾位女偶像試圖打破越瘦越美的刻板印象，透過新節目宣傳正確觀念，預告片一公開，吸引大批粉絲注意，留言區表示「期待看到完整版」、「還以為金完宣是天生身材好，沒想到她也有身材焦慮」、「光是預告片就很有共鳴」，節目預計在12月8日播出，預告片已經掀起一陣迴響。