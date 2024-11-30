鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛近日醜聞纏身，辣模文佳菲（Moon Gabi）為他生下一子，但他沒有要與女方結婚的意思，同時又爆出3劈，引起輿論不滿。他29日出席青龍電影節在全國民眾面前鞠躬致歉，台下同業演員給予他熱烈的掌聲應援，唯獨惠利的表情卻意外成為亮點，留言區讚嘆「對她好感度大升」、「惠利表情說明了一切」。

▲▼鄭雨盛醜聞纏身後，青龍獎上致歉。（圖／翻攝自KBS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭雨盛爆出未婚生子後，又爆出其實他有穩定交往的女友，公司皆以「藝人私事無法確認」回應，他神隱多日，29日首度出席青龍電影獎，憔悴面容藏不住，他開口表示：「不想因為我的私事，讓電影留下污點，所有責難我都接受，會負起作為爸爸的責任。」向全國民眾致歉。

▲鄭雨盛現身青龍獎時，所有演員都給予歡呼，唯獨惠利表情有亮點。（圖／翻攝自KBS）



在他尚未開口前，台下所有同業演員給予鄭雨盛熱烈的掌聲應援，只是惠利的表情卻意外成為亮點，所有人都在歡呼，唯獨她淡淡的微笑，更沒有為鄭雨盛歡呼、拍手，這段反應引起推特瘋傳，網友表示「對她好感度大升」。

▲惠利沒拍手也沒歡呼，網友表示「超有好感」。（圖／翻攝自X）



事實上，惠利前陣子才與柳俊烈7年感情結束，卻爆出男方疑似無縫接軌，她看到柳俊烈與韓韶禧夏威夷旅遊照，意有所指發文「真有趣」，引起軒然大波，這段風波在3人接續道歉後告一段落，只是網友力挺惠利受到委屈，如今鄭雨盛渣男事蹟被掀出，她當天在台下的表情馬上就掀起討論。