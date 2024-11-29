ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度電影圈盛事「青龍電影獎」29日在首爾登場，男神鄭雨盛以《首爾之春》角逐影帝，熟料，他近日捲入劈腿疑雲，本來有傳他將缺席活動，沒想到當日急轉彎，他最終決定出席，晚間稍早終於現身，憔悴面容藏不住臉上黑眼圈，他對著所有觀眾致歉：「對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

▲▼ 快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！全人民面前90度鞠躬：會負起當爸責任。（圖／翻攝自KBS）

▲▼鄭雨盛爆3劈首度現身，臉上黑眼圈藏不住。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！全人民面前90度鞠躬：會負起當爸責任。（圖／翻攝自KBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭雨盛原訂不出席青龍電影獎，但主辦單位29日下午突然宣布「他會出席」，典禮進行到一半，他果真與黃晸珉一起踏上舞台，親自頒發「年度票房最高電影獎」，身陷風波之中，他整個過程都笑不出來，雖然黃晸珉試著緩和氣氛，幽默表示「到我們兩個同框應該就知曉了，得獎電影是哪部」，他則接話回應「但可能還是有人不知道，我們來頒獎如何？」

▲▼ 快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！全人民面前90度鞠躬：會負起當爸責任。（圖／翻攝自KBS）

▲鄭雨盛29日現身青龍電影獎。（圖／翻攝自KBS）

《首爾之春》獲得年度票房最高電影獎，輪到鄭雨盛發表感言時，他首先向觀眾致謝「謝謝到影院觀看電影《首爾之春》的每個觀眾」，隨後沉重發言「因為我的私事，不希望讓電影留下污點，所以我才來到這裡，讓觀眾與影迷失望了，真心對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

鄭雨盛近日捲入私生子風波，他承認與模特兒文佳菲生下了兒子，表示願意負擔養育責任，但不願與女方結婚，怎料與此同時又被爆另外有穩定交往的女友，一位是1年、一位是10年，疑似三劈，引起輿論譁然。他29日透過青龍電影獎向全民交代，全程表情嚴肅，這也是他自爆出風波後，首度正面回應醜聞，只是他過去形象優良，如今負面緋聞頻傳，還是傷透了影迷的心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

推薦閱讀

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

金鐘影帝「割包皮被當場認出」！醫護：有看你的戲 他狂發抖：丟臉

金鐘影帝「割包皮被當場認出」！醫護：有看你的戲 他狂發抖：丟臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 范冰冰身材圓一圈　「修圖前後對比照」差異掀議認了：增重6公斤
  2. 青龍獎／黃晸珉連奪3座影帝！　金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了
  3. 愛莉莎莎旅印度2周狂踩雷　「懷疑這不是人幹的」揭極端兩面
  4. 春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀
  5. 丁海寅奪青龍男配角獎　反派演技太神⋯當眾喊話前輩：對，我被附身了
  6. 最美賭王千金與竇堯結婚1年疑有喜！近況片「小腹微凸」飄孕味掀議
  7. 外送員是「最容易看到鬼的職業」　馬力歐、Freen最強頂流合體
  8. 快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任
  9. 大尺碼網紅不滿搭機「付雙倍機票」！　批美航空公司：不公平
  10. 日球迷獻飛吻　樂天女孩籃籃飛機上偷擦眼淚

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366