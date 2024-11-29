快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度電影圈盛事「青龍電影獎」29日在首爾登場，男神鄭雨盛以《首爾之春》角逐影帝，熟料，他近日捲入劈腿疑雲，本來有傳他將缺席活動，沒想到當日急轉彎，他最終決定出席，晚間稍早終於現身，憔悴面容藏不住臉上黑眼圈，他對著所有觀眾致歉：「對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

▲▼鄭雨盛爆3劈首度現身，臉上黑眼圈藏不住。（圖／翻攝自KBS）



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鄭雨盛原訂不出席青龍電影獎，但主辦單位29日下午突然宣布「他會出席」，典禮進行到一半，他果真與黃晸珉一起踏上舞台，親自頒發「年度票房最高電影獎」，身陷風波之中，他整個過程都笑不出來，雖然黃晸珉試著緩和氣氛，幽默表示「到我們兩個同框應該就知曉了，得獎電影是哪部」，他則接話回應「但可能還是有人不知道，我們來頒獎如何？」

▲鄭雨盛29日現身青龍電影獎。（圖／翻攝自KBS）



《首爾之春》獲得年度票房最高電影獎，輪到鄭雨盛發表感言時，他首先向觀眾致謝「謝謝到影院觀看電影《首爾之春》的每個觀眾」，隨後沉重發言「因為我的私事，不希望讓電影留下污點，所以我才來到這裡，讓觀眾與影迷失望了，真心對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

鄭雨盛近日捲入私生子風波，他承認與模特兒文佳菲生下了兒子，表示願意負擔養育責任，但不願與女方結婚，怎料與此同時又被爆另外有穩定交往的女友，一位是1年、一位是10年，疑似三劈，引起輿論譁然。他29日透過青龍電影獎向全民交代，全程表情嚴肅，這也是他自爆出風波後，首度正面回應醜聞，只是他過去形象優良，如今負面緋聞頻傳，還是傷透了影迷的心。