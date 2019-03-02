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《不可能》男星暴瘦！　178CM剩69KG…一脫上衣「爆肌」網驚呆

記者傅家妤／綜合報導

英國喜劇天王賽門佩吉（Simon Pegg）演技精湛，曾參演過多部知名影視作品，其中以《不可能的任務》系列最為人所熟知，近日他為了新片積極減重、塑身，在半年之內178公分的他，瘦到剩下69KG，而且體脂肪也只剩下8％，一把上衣脫了，上半身全都是結實肌肉，讓人看傻了眼。

▲▼賽門佩吉。（圖／CFP、《不可能的任務》劇照）

▲賽門佩吉在《不可能的任務》中試驗湯姆克魯斯出生入死的好兄弟。（圖／CFP）

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賽門佩吉的私人健身教練Nick Lower日前在推特上曬出一張賽門佩吉的近照，只見他戴著黑色鴨舌帽，原本就屬於高瘦型的他，如今變得更瘦了，不僅臉瘦了一大圈，全身上下完全沒有一點贅肉，鎖骨也都凸了出來，不過雖然身材消瘦，但卻非常結實、精壯，不僅有凹凸分明的「冰塊盒腹肌」，側身還有人魚線。

▲▼賽門佩吉。（圖／CFP、《不可能的任務》劇照）

▲▼賽門佩吉。（圖／翻攝自推特／Nick Lower）

▲賽門佩吉用半年時間減重、塑身。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照、翻攝自推特／Nick Lower）

據悉，賽門佩吉僅僅花了6個月的時間，就練出了這樣的效果，身高178公分的他，從原本的78KG減到如今的69KG，體脂肪也從12％降到8％，毅力驚人。其實他是為了拍攝全新的驚悚電影《Inheritance》才特別改變自己的身形，在眾人誇讚他身材非常好，及十分敬業時，他也跳出曝露心聲，稱在瘦身的過程中，自己不時會「適度地暴躁」。

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關鍵字

賽門佩吉, Simon Pegg, 不可能的任務, mission Imposibble

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