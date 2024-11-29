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出財出力疼老婆3星座公開！天秤重誠意　第一名「用錢證明愛」

記者劉宛欣／綜合報導

星座專家白瑜近日於《命運好好玩》中，透過分析太陽、上升、金星星座，列出了婚後願意把錢交給老婆管理的3個星座男人，提供給廣大女性參考。

第三名天秤座：平衡心理、平分責任

天秤座往往對人非常和善，對外總是人人好，但在內心中能夠平衡每個人心裡的想法。天平會努力讓每個家庭成員都感到心滿意足、公平公允，這使得天秤座很可能願意把財務管理交給老婆，因為他明白這樣做可以增加在家庭中的「點數」。即使天秤在外面需要照顧很多人、保持社交平衡，回到家裡，他也會希望通過把錢交給另一半來表現出最大的「信任」與「誠意」。

▲願意把錢交給老婆館的3星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

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▲第三名天秤座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

第二名金牛座：財務規劃、看重穩定

金牛座一向注重財務規劃和穩定。如果金牛真心愛一個人，他會願意把錢交出去，並且參與共同的財務規劃。這是一種雙向的承諾，既賦予對方權利，也承擔義務。金牛會願意付出一部分的錢，對方也必須能夠同樣擔起家庭的經濟。如果對方有需求，金牛甚至願意做出更多的讓步，只要對方願意與他一起分擔，這就是金牛的愛與付出的表現。

▲願意把錢交給老婆館的3星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲第二名金牛座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

第一名巨蟹座：重視家庭，信任交付

巨蟹座在涉及家庭信任和交付時，會經過非常深思熟慮的考量。他們不會輕易把錢交出去，因為他們知道賺錢不容易，但如果他們真心認可一個家庭，會願意將錢交付給另一半，這意味著把另一半納入自己生命中最重要的一部分。巨蟹會想得很遠，甚至考慮到最壞的情況，比如如果有一天分開了，對方能否繼續過好生活，但即使如此，他們還是願意去信任對方、去交付這一切，這才是巨蟹最大的愛的證明。

▲願意把錢交給老婆館的3星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲第一名巨蟹座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

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