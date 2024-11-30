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子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

記者張筱涵／綜合報導

TWICE志效、定延和子瑜近日登上惠利主持的網路節目《惠's club》，她們提到子瑜因為太美，從出道以來就常被說有整形，成員姐姐們都替她感到委屈，但子瑜的機智回應化解難題，展現風趣個性。

子瑜與志效、定延一同出演《惠's club》，被主持人惠利提到子瑜於今年9月推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，並問她：「一個人準備個人活動的感覺如何？」子瑜坦言：「我有預想會很艱辛…也就真的跟想得一樣很困難，但在這段過程中也學習到了很多，有來挑戰SOLO真是太好了。」

▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

▲子瑜很開心有挑戰SOLO。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

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定延則趁機稱讚子瑜在SOLO活動期間的髮型、妝容和服裝都十分完美：「但覺得很委屈的是，她從出道以來就因為太漂亮，一直被說『她整太多了』，但她完全沒有整形。」惠利聽了以後也說：「一看就知道沒整啊。」

▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

▲定延對子瑜一直被傳整形這件事情很委屈。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

面對隊友與前輩的討論，子瑜以幽默的語氣回應：「我在媽媽肚子裡整的。」此話一出，立刻引發現場笑聲。留言區的觀眾也都對她在節目中的幽默表現稱讚不已，「子瑜真的是『笑』果，子瑜狗狗」、「子瑜真的很可愛又好笑」、「子瑜有姐姐們陪在身邊顯得更自信了」。

▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）▲▼TWICE 志效 定延 子瑜 惠利。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

▲子瑜機智回應。（圖／翻攝自YouTube／혜리）

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TWICE, 志效, 定延, 子瑜, 惠利, 惠’s club

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