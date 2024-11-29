《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度電影盛事「青龍電影節」29日在首爾舉辦，最佳作品獎由《首爾之春》奪下，成為本屆最大獎，所有演員、導演上台共襄盛舉，由於電影找來多位大咖，就連配角都很有知名度，其中，飾演小角色的丁海寅雖是以《辣手警探2》入圍，但其實也有參演，黃晸珉緊急把他喚上台，歡樂的場面逗得所有人笑出來，只是，同樣身為該片男主角的鄭雨盛因醜聞纏身，他最終噤聲、默默站在一旁。

▲《首爾之春》奪大賞，鄭雨盛站在一旁噤聲。（圖／翻攝自KBS）



《首爾之春》奪下最佳作品獎，本片眾星雲集全是大咖，幾乎所有演員都另外以其他電影作品入圍，飾演軍官的朴海俊對著麥克風幽默笑喊：「我是入圍男配角獎的，我只有準備那個感言，不知道要說什麼，孩子啊你們應該還沒睡吧，我們得獎囉，爸爸得獎囉。」

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▲李星民講感言時，黃晸珉才發現丁海寅也有演，緊急把對方叫上台。（圖／翻攝自KBS）

李星民同樣是配角，他也有入圍最佳男主角，只是最後沒得獎，風趣地笑喊：「我還以為我今天就是來整場拍手就走了，沒想到上台了，可以參演這部很優秀的電影非常榮幸。」

▲▼丁海寅驚覺自己也有演，急奔上台後，成為最後講感言的幸運兒 。（圖／翻攝自KBS）



有趣的是，仍坐在台下的丁海寅其實也有演，黃晸珉緊急把他喚上台，「海寅啊，你也一起上來啊，我只想著你有演《辣手警探2》，都忘記你也有演了！」全場笑出來，身為後輩的丁海寅才緊急飛奔上台，丁海寅露出可愛笑容表示「謝謝觀看電影《首爾之春》的觀眾，然後也謝謝觀看《辣手警探2》的觀眾，今年剩不久了，大家下雪回家小心，希望過個健健康康的2024年。」最佳作品獎在歡笑聲之中結束，只是身為男主角的鄭雨盛因醜聞纏身，他最終噤聲、默默站在一旁。

青龍獎獲獎名單：

最佳作品獎

《12.12：首爾之春》

最佳男主角

黃晸珉《12.12：首爾之春》

最佳女主角獎

金高銀《破墓》

導演獎

張在現《破墓》

新人導演獎

趙賢哲《告白的那一天》

最佳男配角

丁海寅《辣手警探2》

最佳女配角

李尚熙《路基完》

新人男演員獎

魯常泫《在熙的男，朋友》

新人女演員獎

朴柱炫《60分鐘亡命直播》

攝影照明獎

《破墓》

劇本獎

《告白的那一天》

音樂獎

《在熙的男，朋友》

剪輯獎

《12.12：首爾之春》

美術獎

《破墓》

技術獎

《辣手警探2》(武術)

