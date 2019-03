吳尊爸爸視角「Max崩壞了」　一看拍攝角度…網噴笑：被親爹出賣

記者傅家妤/綜合報導

吳尊2017年帶一對兒女上《爸爸去哪兒5》,好爸爸形象深植人心,節目結束後,依舊會在社群網站上曬出兒女生活日常,他近日要出差15天,兒子Max捨不得,於是縮在行李箱內,要求他把自己帶去,為了紀念這父子情深的一刻,吳尊拍下兒子並PO出,只是其中一張「爸爸視角」畫面卻讓網友笑翻。

▲Max因為捨不得爸爸,躲在行李箱內。(圖/翻攝自微博/吳尊)

請繼續往下閱讀...

吳尊日前在微博上透露,自己近日要出差15天,兒子Max因為捨不得他,要求他把自己藏進行李箱內帶走,照片中只見Max把自己縮起來,側躺在行李箱裡,而箱裡其實早已裝了不少衣物,但Max依舊可以完美塞進其中一個隔層內,非常厲害,看著兒子不捨自己的模樣,吳尊也忍不住感嘆:「這麼可愛的寶寶,太捨不得了!」

▲吳尊爸爸視角。(圖/翻攝自微博/吳尊)

隨後,吳尊還加碼曬出一張「爸爸視角」,只見Max躺在沙發上,笑得非常開心,不過照片是由下往上拍攝,Max的鼻孔全露了出來。而他以仰角拍攝似乎就是為了回答兒子T恤上的問題「Why so Serious?(為何如此認真?)」隨後他在照片下方寫道:「Because I miss you too much!(因為我太想你了!)」

▲吳尊發文。(圖/翻攝自微博/吳尊)

不少網友看了兩人的互動以後,都被他們的父子情所感動,「看來以後父子倆要一起工作了」、「Max真的好可愛,難怪爸爸會捨不得」。但也有部分網友把注意力放在該張爸爸視角的畫面上,紛紛笑虧:「來自親爹的拍照角度」、「親爹的謎之角度」,隨後吳尊也親自回應:「做人不要太在意長相…開心就好。」笑翻眾人。

▲吳尊回應網友。(圖/翻攝自微博/吳尊)