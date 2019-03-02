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吳尊爸爸視角「Max崩壞了」　一看拍攝角度…網噴笑：被親爹出賣

記者傅家妤／綜合報導

吳尊2017年帶一對兒女上《爸爸去哪兒5》，好爸爸形象深植人心，節目結束後，依舊會在社群網站上曬出兒女生活日常，他近日要出差15天，兒子Max捨不得，於是縮在行李箱內，要求他把自己帶去，為了紀念這父子情深的一刻，吳尊拍下兒子並PO出，只是其中一張「爸爸視角」畫面卻讓網友笑翻。

▲吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲Max因為捨不得爸爸，躲在行李箱內。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊日前在微博上透露，自己近日要出差15天，兒子Max因為捨不得他，要求他把自己藏進行李箱內帶走，照片中只見Max把自己縮起來，側躺在行李箱裡，而箱裡其實早已裝了不少衣物，但Max依舊可以完美塞進其中一個隔層內，非常厲害，看著兒子不捨自己的模樣，吳尊也忍不住感嘆：「這麼可愛的寶寶，太捨不得了！」

▲吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊爸爸視角。（圖／翻攝自微博／吳尊）

隨後，吳尊還加碼曬出一張「爸爸視角」，只見Max躺在沙發上，笑得非常開心，不過照片是由下往上拍攝，Max的鼻孔全露了出來。而他以仰角拍攝似乎就是為了回答兒子T恤上的問題「Why so Serious？（為何如此認真？）」隨後他在照片下方寫道：「Because I miss you too much！（因為我太想你了！）」

▲吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊發文。（圖／翻攝自微博／吳尊）

不少網友看了兩人的互動以後，都被他們的父子情所感動，「看來以後父子倆要一起工作了」、「Max真的好可愛，難怪爸爸會捨不得」。但也有部分網友把注意力放在該張爸爸視角的畫面上，紛紛笑虧：「來自親爹的拍照角度」、「親爹的謎之角度」，隨後吳尊也親自回應：「做人不要太在意長相…開心就好。」笑翻眾人。

▲吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊回應網友。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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