ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》的故事情節，引發觀眾好奇是否影射台灣娛樂圈的秘辛，對此導演嚴藝文曾否認，並表示不會回應。而許多娛樂圈八卦也再度掀起討論，資深媒體人粘嫦鈺近日在節目中透露，大S（徐熙媛）與安以軒多年前曾因某些原因關係破裂，而關鍵人物竟是大S前夫汪小菲。

▲▼大S與安以軒決裂秘辛被挖。（圖／翻攝自YouTube）

▲大S與安以軒決裂秘辛被挖。（圖／翻攝自微博）

粘嫦鈺透露，大S當年到大陸拍戲時，安以軒曾帶著她和安鈞璨等好友到汪小菲經營的「蘭會所」玩樂，並特別介紹了大S。隨後，汪小菲與大S在安以軒的生日派對上再次相遇，當時安以軒忙於招呼客人，兩人在陽台聊天，汪小菲還開車載大S兜風並交換聯絡方式。後來大S主動邀請汪小菲來台參加自己的生日派對，對方也依約前來，兩人第三次見面後感情迅速升溫，最終在下一次見面後決定閃婚，喜訊震撼兩岸三地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，從大S的生日派對到婚訊傳出，安以軒全程毫不知情，甚至未被受邀參加婚禮，也沒有擔任伴娘。期間有傳聞指出，安以軒與汪小菲相識5、6年，雙方滿有好感，但因大S的出現被踢到一邊，傳出安以軒難過到夜店買醉。事後安以軒曾被問及未擔任伴娘一事時，她認了沒有收到邀請，脫口而出「我充其量也是紅娘」，接著越講越生氣，接著說「其實我覺得我應該當伴郎」，指汪小菲欠她媒人費，這段發言被粘嫦鈺解讀「我充其量是男方的友人，我跟大S就不是朋友了」。

▲▼大S與安以軒決裂秘辛被挖。（圖／翻攝自YouTube）

▲媒體人粘嫦鈺轉述安以軒當時回應婚禮沒受邀「我覺得我應該當伴郎」。（圖／翻攝自YouTube）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

NewJeans宣布解約「一早現身機場」！　包緊緊低調照跑行程

NewJeans宣布解約「一早現身機場」！　包緊緊低調照跑行程

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. J.Sheon睽違五年發片　吊鋼絲「該邊」慘遭勒緊
  2. 孫藝真兒子2歲了！夫妻溫馨慶生現場曝光　備齊「超萌豪華蛋糕」
  3. 鼓鼓、蕭秉治大跳〈APT.〉洗腦歌！　全場跟著跳嗨翻
  4. 大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」
  5. 金鐘影帝「割包皮被當場認出」！醫護：有看你的戲 他狂發抖：丟臉
  6. 陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝
  7. 跟台灣很不一樣！樂天女孩朝聖香港餐廳「見驚人一幕」：很有趣
  8. 林志玲慶50歲「同框2歲兒3寫真」！　感性告白：謝謝媽媽賦予我生命
  9. 李易六月帶「小鬼生前最愛」上山！Junior帶新婚妻祭拜：Hey二嫂駕到
  10. 戶田惠梨香爆拍新戲突昏倒！產後2年首復出主演…劇組一度陷停拍

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366