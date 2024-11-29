大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》的故事情節，引發觀眾好奇是否影射台灣娛樂圈的秘辛，對此導演嚴藝文曾否認，並表示不會回應。而許多娛樂圈八卦也再度掀起討論，資深媒體人粘嫦鈺近日在節目中透露，大S（徐熙媛）與安以軒多年前曾因某些原因關係破裂，而關鍵人物竟是大S前夫汪小菲。

▲大S與安以軒決裂秘辛被挖。（圖／翻攝自微博）

粘嫦鈺透露，大S當年到大陸拍戲時，安以軒曾帶著她和安鈞璨等好友到汪小菲經營的「蘭會所」玩樂，並特別介紹了大S。隨後，汪小菲與大S在安以軒的生日派對上再次相遇，當時安以軒忙於招呼客人，兩人在陽台聊天，汪小菲還開車載大S兜風並交換聯絡方式。後來大S主動邀請汪小菲來台參加自己的生日派對，對方也依約前來，兩人第三次見面後感情迅速升溫，最終在下一次見面後決定閃婚，喜訊震撼兩岸三地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，從大S的生日派對到婚訊傳出，安以軒全程毫不知情，甚至未被受邀參加婚禮，也沒有擔任伴娘。期間有傳聞指出，安以軒與汪小菲相識5、6年，雙方滿有好感，但因大S的出現被踢到一邊，傳出安以軒難過到夜店買醉。事後安以軒曾被問及未擔任伴娘一事時，她認了沒有收到邀請，脫口而出「我充其量也是紅娘」，接著越講越生氣，接著說「其實我覺得我應該當伴郎」，指汪小菲欠她媒人費，這段發言被粘嫦鈺解讀「我充其量是男方的友人，我跟大S就不是朋友了」。

▲媒體人粘嫦鈺轉述安以軒當時回應婚禮沒受邀「我覺得我應該當伴郎」。（圖／翻攝自YouTube）