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搭私人飛機前往熱浪島　郭泓志遭姚元浩野放

記者葉文正／台北報導

《嗨!營業中》夥伴們飛出台灣移動到馬來⻄亞度假勝地熱浪島，搭乘私人專機飛到Taaras度假村，全程好吃又好玩，令人擔心是否任務也將提高難度？此外，本季《嗨！營業中》 即將進入倒數第二集，讓粉絲非常不捨，早早敲碗第五季，「第四季轉眼間到尾聲了！感傷，超級期待第五季登場、許願第五季」、「期待第五季也有翔哥」。

▲姚元浩(右起)、郭泓志、粿粿、莎莎、路嘉怡、乱彈阿翔前進馬來⻄亞熱浪島出任務。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩(右起)、郭泓志、粿粿、莎莎、路嘉怡、乱彈阿翔前進馬來⻄亞熱浪島出任務。（圖／好看娛樂）

好看娛樂也宣布好消息《嗨!營業中》第四季主持群推出新歌《嗨! Happy Day》，姚元浩說：「在澎湖的時候，大家拜託翔哥要創作一首營業中的歌曲，大家一起合力完成，是營業中應援曲非常有意義，保證振奮人心。」即將播出馬來西亞出任務也可以看到歌曲創作、錄音過程。新歌配合節目播出一起上架，粉絲也留言說：「太歡樂的一首歌！」、「莎莎開金口，歌聲太突出」。

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▲姚元浩(右起)、郭泓志、粿粿、莎莎、路嘉怡、乱彈阿翔前進馬來⻄亞熱浪島出任務。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志遭野放。（圖／好看娛樂）

姚元浩、郭泓志、莎莎和乱彈阿翔等夥伴們，加上兩位小幫手路嘉怡、粿粿，一起前進馬來⻄亞熱浪島，全員在Taaras度假村的私人海灘上開啟度假模式，享受愜意的海邊吹風生活，還一起在保育員的帶領下野放小海龜，姚元浩更幫小海龜取名叫做「小郭」，對著即將奔向大海的小海龜說：「小郭(指郭泓志)去吧！」

▲姚元浩(右起)、郭泓志、粿粿、莎莎、路嘉怡、乱彈阿翔前進馬來⻄亞熱浪島出任務。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩(左)與莎莎試菜。（圖／好看娛樂）

隊長郭泓志也開心表示：「其實我們每天就放放海龜也滿舒服的。」歡樂的時光總是過得很快，夥伴們立刻就接獲任務「我要許願，我們是海龜保育研究單位，期待能夠享用到你們準備的美味午餐」，再度進入備餐狀態。

面對馬來⻄亞當地不熟悉的調味料，還加上不熟悉的廚房，以及意外出現破洞的鍋子，姚元浩直言非常不習慣，疑惑發問:「我們是不是第一次赤腳做飯啊?」粿粿則搞笑回應:「接近大自然的感覺。」夥伴們面對水土不服的出餐挑戰，隊長郭泓志及時發現問題，拿著炒好裝盤的菜要莎莎試吃，莎莎一嚐味道就說:「沒有鹹。」姚元浩調整味道之後，莎莎 一吃又說:「太鹹了！」

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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