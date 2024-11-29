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春風上課日常抽菸吃檳榔刁牌　還叫傳播妹陪讀

記者葉文正／台北報導

《我的成長》大來賓邀請到本土嘻哈天團「玖壹壹」，主持人曾國城與大霈首先恭喜健志剛當上爸爸，但最令主持人大呼驚奇的是，健志小時候竟然是資優生，還拿過唐詩背誦第一名！

▲春風看到與媽媽以前的故事而紅了眼眶。（圖／民視提供）

▲春風(左)看到與媽媽以前的故事而紅了眼眶。（圖／民視提供）

健志小時候的志願是當太空人，卻因為當年爸爸的一張阿姆專輯，讓他轉性變成嘻哈歌手，奠定未來歌手之路。短劇更是演出超夯歌曲《癡情男子漢》的創作靈感來自於健志的初戀，原來他看似酷冷，其實是憨厚不懂對方心意，直到對方告白卻因此情淡，曾國城和大霈大呼看不出來健志是這種男人。

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▲春風看到與媽媽以前的故事而紅了眼眶。（圖／民視提供）

▲曾國城(左)大霈(右)與玖壹壹。（圖／民視提供）

洋蔥被爆料小時候家裡便當店叫「飯島愛」，他笑說是爸爸不正經，是從我們家的「飯」整個「島」都「愛」這句話，取飯島愛來當店名，讓他被同學取笑超尷尬，但事後回想也是很爆笑的一件事情。洋蔥也提到說當年因為友人Double讓他認識健志，春風跟圈外友人阿弟辦「無酒精早趴」賺錢，搭起這樣互相認識串聯玖壹壹最早開始的起源，也讓觀眾更多人了解他們三人。

▲春風看到與媽媽以前的故事而紅了眼眶。（圖／民視提供）

▲玖壹壹成長的故事。（圖／民視提供）

節目中最勁爆的莫過於春風的五專生活，抽菸吃檳榔刁牌只是他當時上課的日常，最誇張的是他跟班上同學一起賭球版，贏了不少錢，竟然叫了傳播妹陪大家一起上課，讓曾國城說真的是荒唐中的荒唐，更有些同學一起犯罪、一起入監，小時候價值觀偏頗，成長了之後才頓悟。被問到如何組團？春風提到當時打工在夜店當保全「圍事」，看到台上表演的健志與洋蔥，才開啟他加入玖壹壹的轉折點。

看起來很8+9的玖壹壹，成長之路有太多令人意想不到的精彩故事，全部都在《我的成長》。喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》每週六晚上7點、10點於民視首播，每週日晚上7點八大綜合台播出、每週日晚上9點中華電信MOD/Hami Video 影劇館+、每週日晚上10點LINE TV播出。

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