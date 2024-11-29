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陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

記者陳芊秀／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽中奪冠，寫下台灣棒球史新紀錄。其中「台灣隊長」陳傑憲表現出色，勇奪賽會MVP、打擊王等四項個人大獎，加上愛妻愛子的態度，人氣火速狂飆。當他25日隨隊友返台，男星張立東現身接機，兩人更當場擁抱，令粉絲狂問：「為什麼他可以！」

▲▼張立東接機中華隊與陳傑憲擁抱，引發外界好奇。（圖／翻攝自YouTube）▲張立東接機中華隊與陳傑憲擁抱，引發外界關注。（圖／翻攝自YouTube）

張立東的 YouTube 頻道「東東隆咚鏘」近日公開新片，紀錄他前去接機中華隊的經歷。他特地穿上 CT 球衣，備妥道歉表，卻意外先遇到啦啦隊女神秀秀子和 Jessy。秀秀子幽默地說：「雖然沒有戰鬥機接機，但有立東哥接機。」

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隨後，張立東在機場大廳等待中華隊出關，跟著熱情的球迷一起喊「Team Taiwan！Team Taiwan！」他站在接機人群中，見到陳傑憲出關，激動地大喊「傑憲！傑憲！」，而陳傑憲在保全團團包圍下，突然聽聲音回頭秒認出，驚訝走上前來並給他一個大大的擁抱，令張立東直呼「太帥！太帥」陳傑憲也笑回「你怎麼會來」。

▲▼張立東接機中華隊與陳傑憲擁抱，引發外界好奇。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳傑憲在保全包圍下，發現人群中的張立東表情驚訝。（圖／翻攝自YouTube）

這段擁抱畫面曝光後，網友大讚「立東，你真的是藝人裡面有特殊魅力的連接機也沒搞特權，大力給你支持，很棒的藝人」、「立東應該是唯一不蹭的吧！自己看陳傑憲的反應，除了驚喜還有點感動立東接機」、「有交情的就是不用特別蹭，也不用多講什麼，直接就走過來抱抱了，太羨慕了啦」。同時有網友補充兩人是在綜藝節目《綜藝3國智》相識，「以前在《3國智》認識傑憲的，傑憲還記得，好懷念《3國智》喔」。

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陳傑憲, 張立東

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