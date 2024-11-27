鮪魚認了「她已被我移除生命」拒絕這工作！難過揭真相：還是非常失望

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站坦言，自己拒絕了一項工作，原因是「三觀告訴我要保持善良」。

▲鮪魚難得吐露心事。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）



鮪魚解釋，該工作要求分享某個女生曾對她做出的不好的事情，「雖然這個她已經被我移除生命裡，但我知道如果說出來了，她肯定又要被網友責備」，而這是她不樂見的情形。

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▲鮪魚不希望這個女生被網友罵。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



回想起該女過往的行為，鮪魚坦言「還是感到非常難過與失望」，但就算這樣，她也不想再傷害對方，「畢竟老天已經在很多事上懲罰她了。」

▲鮪魚坦言想起這個女生的行為還是很失望。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



鮪魚認為每個人在人生中都有需要面對的課題，「既然當朋友時我無法幫她完成學分，但也覺得自己不能成為她成長的絆腳石」，這番話展現了她的寬容態度。

鮪魚Threads全文：

三觀告訴我 要保持善良

所以昨天我拒絕了一項工作

因為這份工作要我分享她對我所做出不好的事

雖然這個她已經被我移除生命裡

但我知道如果說出來了 她肯定又要被網友責備

想起她曾經的行為

我還是感到非常難過與失望

可就算她曾經如此 我還是不想再傷害她

畢竟老天已經在很多事上懲罰她了

每個人的人生都有許多必修課程

既然當朋友時我無法幫她完成學分

但也覺得自己不能成為她成長的絆腳石