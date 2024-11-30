韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲

記者張筱涵／綜合報導

南韓一年一度電影盛事「青龍電影節」29日在首爾舉辦，不過南韓網友對這屆感到相當不滿，以「青龍腐爛的原因」為題的文章衝破500多則留言。

▲金守美於今年10月25日離世，享壽75歲。（圖／翻攝自SBS）



南韓網友以「青龍腐爛的原因」為題於29日發文，內文提及「不只沒有追悼金守美老師，更是連提都沒提，但卻有時間給鄭雨盛發聲」，很快就累積破500則留言，網友們都氣憤表示「真的不明白這是什麼意思」、「電影界真的爛透了」、「對待那些過得清清白白的人不理不睬，卻支持那些過得骯髒的人，這就是現在韓國電影界的現狀啊，哈哈哈」。

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▲鄭雨盛出席青龍電影節。（圖／翻攝自KBS）



更有網友提到金守美2011年曾以《我愛你》獲得最佳女配角獎，更沒有不提及的原因，韓媒也陸續報導了這件事情，可見眾人的不滿程度。

鄭雨盛日前承認與模特兒文佳菲未婚生子，後續又被爆出劈腿圈外人，和一名年輕女性拍人生四格的親吻照也被爆出，更有人指出他會用官方Instagram主動搭訕，形象一落千丈，而原本經紀公司透露他將不會出席「青龍電影節」，最後仍現身時，站在台上致歉「對不起，所有批評責難我都會接受，對於兒子，我會負起當爸爸的責任。」

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）