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春風突曬「婚紗照」！　新娘正面曝光…網驚：好美

娛樂中心／綜合報導

春風是本土饒舌團體「玖壹壹」的團長，平常不時會在社群網站上更新生活近況、與粉絲互動，他4日突然在IG上曬出身穿西裝的帥照，並在發文中抱怨：「拍婚紗照真緊張！」瞬間掀起大批網友熱議。

▲▼「玖壹壹」春風。（圖／翻攝自IG／春風）

▲春風突曬「婚紗照」掀起不少熱議。（圖／翻攝自IG／春風）

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照片中，春風身穿灰黑色西裝，雙手插在口袋裡，倚靠在粉紅色背板上，擺出酷跩神情、看著遠方，非常帥氣，但是在他身邊的「新娘」，竟然就是背板上的粉紅芭比。不少網友看了以後，紛紛笑言：「新娘好美」、「原來肯尼是你」，「金髮妹～ 真棒！」

春風先前就曾傳出有穩定交往的女友，並預計在2019年完婚，不過該傳聞隨後就遭到他否認，強調自己目前沒女友、也沒有結婚計畫。這次突然說自己在拍「婚紗照」，也引起部分網友好奇，是否真的有意打算結婚。據《聯合報》報導，春風已經透過經紀公司解釋，只是工作拍攝，並非真的拍婚紗照。

▲▼「玖壹壹」春風。（圖／翻攝自IG／春風）

▲春風先前也曾PO出與Angelababy的「合照」。（圖／翻攝自IG／春風）

事實上，春風過去也曾與粉絲開類似玩笑，他在西洋情人節當天，也曾PO出一張「情侶合照」，女主角是Angelababy（楊穎），讓網友都嚇了一跳。原來該張照片的原圖其實是黃曉明從背後環抱Baby的照片，他只是將男方的頭P上自己的臉，以逗趣方式送上情人節祝福。

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