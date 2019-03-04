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《眉飛色舞》原唱是她！　韓凍齡女神要結婚了

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人李貞賢出道23年來擁有多部代表作外，推出的熱門曲至今都是大家的必跳舞曲，她4日上午突然在IG上傳兩張手寫信照片，驚喜宣佈自己要和圈外人男友結婚的好消息。

▲李貞賢。（圖／翻攝自李貞賢IG）

▲李貞賢。（圖／翻攝自李貞賢IG）

李貞賢4日在IG先和一直以來支持著她的粉絲打招呼，接著透露「我遇見了給不完美的我勇氣、對我付出所有的愛、讓我想相伴度過一輩子的人，珍愛的未婚夫是一般人，我們尊重著彼此、體貼照料著彼此，一起展開第二人生序幕，想要一起幸福地過日子，我們將在4月7日於各位的祝福之下舉行婚禮，光想就覺得好是幸福，作為一名演員與各位約定，在結婚後將會以更有層次的演技報答大家。」

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▲李貞賢。（圖／翻攝自李貞賢IG）

▲李貞賢。（圖／翻攝自李貞賢IG）

▲李貞賢透過IG宣布結婚消息。（圖／翻攝自李貞賢IG）

事實上，李貞賢1996年接演第一部電影《花瓣》外也同時推出首張單曲《哇！》，不只憑藉著精湛演技在當年獲得青龍電影節新人獎，歌曲也連續三個禮拜占據冠軍，後來推出的歌曲《換》更獲得了1999年、2000年連續2年的最受歡迎單曲、最佳單曲獎，藉此也獲封「電子舞曲天后」，這首歌也被鄭秀文翻唱為《眉飛色舞》，至今也是大家的愛唱曲。

▼《眉飛色舞》原曲就是李貞賢演唱的《換》。（影片／取自LeeJH1002 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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