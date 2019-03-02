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炫球技釣出蕭敬騰「神回覆」　周杰倫一看嚇壞：不像你會說的話

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫出道以來跨足許多領域，無論是音樂、電影皆有亮眼成績，平常的興趣更是廣泛，不但喜歡變魔術，也熱衷於籃球。他近日在IG曬出自己打球的影片後，引來蕭敬騰現身留言，他卻傻眼直呼：「這不像你會說的話。」笑翻一大票網友。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫、蕭敬騰隔空互動，笑翻不少人。（圖／翻攝自IG／周杰倫、蕭敬騰）

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周杰倫28日和好友劉畊宏等人去打籃球，他也在IG曬出自己打球的影片，自豪地說：「好久沒打球了，怎麼還是這麼厲害！」讚嘆自己的球技之餘，也釣出一大票演藝圈好友陳冠希、陳建州等人留言，蕭敬騰更現身回覆：「只能讚！不能再多。」他看完後當場傻眼：「這不像你會說的話。」有趣互動笑翻不少人。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫炫球技。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲蕭敬騰稱讚周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

而周杰倫還曬出和劉畊宏在球場上的合照，只見他穿著卡其色風衣外套入鏡，頭上戴著毛帽，帥氣地用單手手指撐著籃球，另一手則對著鏡頭比YA，不料，他的打球穿著卻釣出林書豪吐槽：「誰穿外套打籃球，打球的時候不用太帥哈哈！」他則搞笑地向對方喊話「你比賽的時候，要不要試試看穿著外套。」

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫穿風衣打球，被林書豪吐槽。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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關鍵字

周杰倫, 蕭敬騰, 林書豪

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