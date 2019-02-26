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鄧紫棋LA逛街巧遇林俊傑！　曝「3巧合」超傻眼：真的沒約好

記者許皓婷／綜合報導

香港小天后鄧紫棋（G.E.M）近來到美國洛杉磯上課、進修，但仍不時透過社群網站分享生活點滴，掀起不少關注。她26日透露竟然在一家商店偶遇林俊傑，讓她驚訝直呼：「沒想到連逛街都會巧遇！」

▲鄧紫琪偶遇林俊傑。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫琪近期在美國洛杉磯。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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鄧紫棋26日在IG發文：「真的沒約好！只是剛好都在LA、剛好都穿了Supreme、剛好都在逛同一家商店！」並曬出和林俊傑的合照，只見兩人都剛好穿著同牌的上衣，在逛同一家店，她透露自己過去跟JJ打招呼的時候，對方整個傻眼，她也驚訝直呼：「沒想到連逛街都會巧遇！」

而鄧紫棋和林俊傑巧遇，也讓網友直呼：「真的好有緣啊」、「也太巧了吧」，事實上，兩人先前曾合作過歌曲《手心的蔷薇》，再度合體也勾起粉絲回憶，「手心的蔷薇live安排一下嘛」、「有沒有打算合作一下第二首歌」、「既然跟JJ那麼有緣就再合作一首吧」。

▲鄧紫琪偶遇林俊傑。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫琪逛街偶遇林俊傑。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

鄧紫琪接著透露：「更加剛好的是，連張靚穎和譚維維都在LA，所以一起去吃烤肉！」並PO出一群人的合照， 她更逗趣地說：「我怎麼感覺半個音樂圈都在LA啊～」林俊傑也PO出和鄧紫棋、張靚穎以及譚維維的合照，並開心地說：「在最遙遠的地方，遇到最熟悉的朋友！」只見照片中，他戴著棒球帽，雙手放在寫著按摩的牌子上，另外三位天后分別替他按摩，他一臉享受的模樣，畫面十分有趣。

▲林俊傑。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲林俊傑。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲鄧紫琪、林俊傑、張靚穎和譚維維在LA相約吃烤肉。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

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鄧紫棋, 林俊傑, 張靚穎, 譚維維

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