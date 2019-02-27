瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

記者許皓婷／綜合報導

藝人瑞莎與鞋業小開Mike結婚後，育有2歲女兒Nika，家庭生活幸福美滿，來台發展近10年的她，其實以前在烏克蘭還有體操國手的身分，她近期接受專訪時，談起童年回憶，透露還曾被教練言語霸凌等心酸歷程。

▲瑞莎小時候曾是烏克蘭體操國手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）



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來自烏克蘭的瑞莎，3歲就開始接觸韻律體操，12歲成功晉升為國家代表隊選手，更數度拿下全國體操冠軍，回憶起童年的訓練往事，她坦言小時候的教練非常嚴厲，不僅會摔東西還會打人，甚至被要求保持輕盈體態，更常被酸：「怎麼會12歲就懷孕了？肚子長成這麼大！」就連平時餐廳、更衣間都裝置攝影機，嚴格監控管理，「我記得最誇張的是，我們會在馬桶抽水的地方塞一些麵包，然後就假裝去上廁所。」

▲瑞莎回憶童年訓練往事。（圖／翻攝自YouTube）



但瑞莎15歲時在某次高難度跨跳中，右膝因無法負荷身體重量受傷，再也無法站上體操舞台，她透露：「我記得那天收東西回家，我就知道不會再練了，那時候坐捷運一直哭。」即便無法再站上舞台，但當時她就下定決心，一定要再回到體操的世界，所以現在就在桃園龍潭雙龍韻律體操隊當教練，奉獻自己的專業。

▲瑞莎15歲不慎受傷，退出體操舞台。（圖／翻攝自YouTube）