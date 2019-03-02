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吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

記者許皓婷／綜合報導

吳宗憲（憲哥）叱吒演藝圈數十年，幽默的主持風格受到許多粉絲喜愛，「綜藝天王」地位始終屹立不搖。他近日卻突然在IG拋出震撼彈：「如果我不主持節目了！」並宣布自己的新身分，嚇壞一大票網友。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG／吳宗憲）

▲吳宗憲為演藝圈主持天王。（圖／翻攝自IG／吳宗憲）

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常透過社群網站分享生活點滴的吳宗憲，1日卻突然在IG發文：「如果……我不主持節目了，改來當Youtuber不知道大家會不會來看。」並示自己會不定時分享好玩、好聽、好笑、好物給大家，並分享了自己的Youtube頻道，引來大票網友留言：「憲哥不主持，那就沒什麼節目好看了」、「不要啦！沒有你就不想看電視了」、「綜藝界不能沒有憲哥啊」、「我不能接受」。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG／吳宗憲）

▲吳宗憲PO文。（圖／翻攝自IG／吳宗憲）

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG／吳宗憲、中天提供）

▲吳宗憲開設Youtube頻道。（圖／翻攝自Youtube）

主持過無數節目的吳宗憲，現在除了和女兒Sandy合體的《小明星大跟班》之外，手頭上還有和Kid、小鬼主持的《綜藝玩很大》，以及《綜藝大熱門》，都各深受一票忠實觀眾支持。如今又宣布開設Youtube頻道，也讓粉絲直呼期待，「當然要支持憲哥」、「每集必收看」、「憲哥要來稱霸Youtuber界了」。﻿

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG／吳宗憲、中天提供）

▲吳宗憲和女兒Sandy主持《小明星大跟班》。（圖／中天提供）

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG／吳宗憲、中天提供）

▲吳宗憲主持《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自IG／吳宗憲）

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