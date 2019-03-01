謝金燕FB吐心聲罵「真是XX的」！　親曝背後原因：為了要hold住你

記者劉宜庭／綜合報導

謝金燕（姐姐）自從開設個人社群網站後，就一改以往的神秘作風，經常分享生活點滴、放送福利美照。沒想到，她近來難得吐露心聲，為了要維持身材，背後其實下了許多苦心和努力，說到這裡，更忍不住表示想罵髒話，「真是XX的不容易啊。」

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▲謝金燕常透過社群網站分享生活、工作點滴。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕1日分別透過FB、IG等社群網站發文，曬出一張在家中浴室自拍的美照，在鏡子前微微掀起上衣，露出S型蠻腰，以及結實腹肌，忍不住無奈寫道：「為了要hold住你…真是XX的不容易啊。」接著，她也以hashtag強調當下心情，「真的想罵髒話的那種。」

發文同時，謝金燕不忘自嘲，「誰叫我過年好吃懶做迷失了一下下。」同時，她也不禁感嘆，「有什麼是不努力就能擁有的。」此外，由於文中提到「真是XX的」、「想罵髒話」，她開玩笑問說，「我是國民姐姐可以罵髒話嗎。」

▲謝金燕掀衣秀腹肌。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

事實上，謝金燕擁有一雙逆天美腿，以及精緻甜美的臉蛋，早就是不少粉絲心中的「電音女神」，如今PO文公開後，更是引來許多網友讚嘆，「姐姐太拼了」、「真是辛苦姐姐了」、「真的要向姐姐看齊」、「要鍛練又不能大吃大喝了，辛苦啊！」她本人也親自留言表示：「大部分時間都是辛苦的…為了夢想，毅力與堅持真是要XX的把持住呀…。」