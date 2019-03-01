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港片「2大男神」相隔15年合體！為了「一具屍體」火爆激戰

▲▼《沉默的證人》張家輝、任賢齊。（圖／華映提供）

▲《沉默的證人》張家輝、任賢齊時隔15年再合作。（圖／華映提供）

記者林映妤／台北報導

警匪港片《沉默的證人》由好萊塢動作名導雷尼哈林（Renny Harlin）執導，集合實力派男星張家輝及任賢齊，兩大男神曾在15年前合作演出經典警匪作品《大事件》，再次合作再爆演技火花，電影也獲選為香港電影節開幕片！

雷尼哈林曾拍攝《終極警探2》、《割喉島》等，累積多部大賣作品，火爆動作場面拍攝極為出色，近年也常與華語影壇接軌，接連與成龍、王力宏等巨星合作。他也讓張家輝、任賢齊在《沉默的證人》中，一正一邪、鬥智鬥力，令影迷十分期待。

▲▼《沉默的證人》張家輝、任賢齊。（圖／華映提供）

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▲▼張家輝、任賢齊在《沉默的證人》一正一邪。（圖／華映提供）

▲▼《沉默的證人》張家輝、任賢齊。（圖／華映提供）

張家輝、任賢齊15年前曾在杜琪峯執導的《大事件》中合作，《大事件》是一個媒體過度矚目的街頭困局，而這回在《沉默的證人》則是困於驗屍間的警匪大戰。在驗屍間，所有人都與外斷絕聯繫，張家輝及任賢齊一碰面就必須展開近身肉搏戰，打得精彩，但也天天操得2人精疲力盡，連任賢齊都忍不住笑說︰「真的要先練好身體，至少可以比較耐打！」

相較於15年前，2人演技都更上層樓，張家輝成了影帝常勝軍，任賢齊也以《樹大招風》中悍匪一角一改以往暖男形象，讓觀眾印象深刻，再度合作果然火花四射。

《沉默的證人》描述法醫陳嘉豪（張家輝　飾）和實習法醫喬琳（楊紫　飾）在某夜被來歷不明的3名匪徒突襲， 但這名犯罪頭目（任賢齊 飾）卻表明不要錢財要劫屍？2位法醫對這群匪徒背後的陰謀顯得茫無頭緒，陳嘉豪決定守住屍體，不讓兇徒為非作歹，但犯罪一幫人等行事火爆殘忍，眾人全都困在小小的驗屍間，命懸一線。電影預計2019下半年上映。

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關鍵字

張家輝, 任賢齊, 沉默的證人

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