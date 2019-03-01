《誰先愛上他的》榮登《紐約時報》！影評狂讚：美國影人要學習

記者林映妤／綜合報導

徐譽庭、許智彥執導《誰先愛上他的》榮獲金馬獎、台北電影節肯定，邱澤、謝盈萱更各憑《誰》片擒下北影影帝與金馬影后。電影2月1日登上Netflix，全球超過190個國家地區皆可在網路上觀賞，不僅好評不斷，還榮登了《紐約時報》影評專欄！

《紐約時報》影評以「令人心碎又令人溫暖」為《誰先愛上他的》下標，文中誇讚電影的色彩、角色的立體，更以「導演們穩穩地抓住本劇的舵，讓喜劇與倒敘達到了最好的平衡」做結。

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▲▼《誰先愛上他的》榮登《紐約時報》。（圖／親愛的工作室提供）



另外美國知名影評人Bob Mondello在預測今年奧斯卡的談論中，竟意外地特別提及：「感謝Netflix讓我看到一部台灣電影《誰先愛上他的》，是我今年看到最好的電影！」他除了讚美男主角邱澤的演出，並以「好評已經炸開」來形容《誰先愛上他的》在影評圈激起的漣漪；此外美國全國公共廣播電台、螢幕雜誌等國際媒體也紛紛發表了觀後影評。

美國全國公共廣播電台影評甚至以：「台灣是在亞洲被認為對於同志議題最友善的地區，在電影產業上擁有開放以及擁抱的態度，像是《誰先愛上他的》這樣歡迎同志文化發展的電影。相較於美國的主流電影，就在此類題材上發展得較緩慢，也沒有像是阿傑這樣帶點高傲、自尊高的角色。美國電影人們應該好好學習。」來盛讚。

▲《誰先愛上他的》。（圖／親愛的工作室提供）