非裔男星在奧斯卡「整了所有白人」！隱藏玩笑推特瘋傳　網跪了：快加入黑豹續集

記者林映妤/綜合報導

91屆奧斯卡在充滿話題之下結束,典禮花絮至今仍受到討論。根據《CNN》報導,美國深夜新聞諷刺節目《The Daily Show》主持人,35歲非裔喜劇男星特雷弗諾亞(Trevor Noah)在典禮上介紹最佳影片入圍者《黑豹》時,開了一個「白人不懂的隱藏玩笑」,在推特上瘋傳!

▲特雷弗諾亞在奧斯卡上開的隱藏玩笑這幾天才在社群上發酵。(圖/達志影像/美聯社)

許多人深受《黑豹》影響,認為片中虛構國家瓦甘達(Wakanda)是真的,身為南非裔的特雷弗諾亞也藉著查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)飾演的帝查拉國王(T'Challa)開玩笑。

他表示:「做為一個在瓦甘達長大的小男孩,我常看到帝查拉駕駛戰機飛過我們村子,這讓我想到一句科薩(Xhosa,南非共和國官方語言之一)俗語『abelungu abazi uba ndiyaxoka』,意思是,在這時代裡,團結作戰比單槍匹馬來得強大。」

底下明星都笑了,但懂得科薩語的非裔明星才真正笑瘋了,因為特雷弗諾亞那句科薩語真正的意思是「白人不知道我是在唬爛」!這段影片也在推特上廣傳,許多網友大讚特雷弗諾亞有夠幽默,十分敢玩,還要他乾脆演出《黑豹》續集好了。

I think @Trevornoah just pulled off one of the funniest stunts ever at the #Oscars -> Only #xhosa speaking South Africans will know... well played! Hahahaha!! pic.twitter.com/HYzX6CWVpu