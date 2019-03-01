非裔男星在奧斯卡「整了所有白人」！隱藏玩笑推特瘋傳　網跪了：快加入黑豹續集

記者林映妤／綜合報導

91屆奧斯卡在充滿話題之下結束，典禮花絮至今仍受到討論。根據《CNN》報導，美國深夜新聞諷刺節目《The Daily Show》主持人，35歲非裔喜劇男星特雷弗諾亞（Trevor Noah）在典禮上介紹最佳影片入圍者《黑豹》時，開了一個「白人不懂的隱藏玩笑」，在推特上瘋傳！

▲特雷弗諾亞在奧斯卡上開的隱藏玩笑這幾天才在社群上發酵。（圖／達志影像／美聯社）

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許多人深受《黑豹》影響，認為片中虛構國家瓦甘達（Wakanda）是真的，身為南非裔的特雷弗諾亞也藉著查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）飾演的帝查拉國王（T'Challa）開玩笑。

他表示：「做為一個在瓦甘達長大的小男孩，我常看到帝查拉駕駛戰機飛過我們村子，這讓我想到一句科薩（Xhosa，南非共和國官方語言之一）俗語『abelungu abazi uba ndiyaxoka』，意思是，在這時代裡，團結作戰比單槍匹馬來得強大。」

底下明星都笑了，但懂得科薩語的非裔明星才真正笑瘋了，因為特雷弗諾亞那句科薩語真正的意思是「白人不知道我是在唬爛」！這段影片也在推特上廣傳，許多網友大讚特雷弗諾亞有夠幽默，十分敢玩，還要他乾脆演出《黑豹》續集好了。