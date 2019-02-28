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去年觀眾票選NO.1　南韓獨立樂團「ADOY」三月南北開唱

記者蕭采薇／台北報導

邁入第三屆的SHOWCASE音樂節「貴人散步音樂節」，再度邀請到去年跳翻全美戲院的南韓獨立樂團「ADOY」。該團早已在南韓獨立音樂界名氣響叮噹，名單公開後，引起樂迷摩拳擦掌準備搶票。

▲▼南韓獨立樂團ADOY。（圖／貴人散步音樂節提供）

▲南韓獨立樂團ADOY，去年來台演出迴響熱烈。（圖／貴人散步音樂節提供）

ADOY自2017年成軍以來，以兼具主流與獨立樂風的作品震撼了南韓音樂界。2017及今年發行的兩張EP《CATNIP》、《LOVE》獲得了許多的熱烈迴響，也讓ADOY成為各類演出和音樂祭的熱門選項。2018年首次來台參與貴人散步音樂節便嗨翻全美戲院，讓人忍不住舞動的曲風圈粉無數，週邊商品被搶購一空，簽名人潮絡繹不絕，堪稱2018貴人散步音樂節最夯外團。

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「LUCfest 貴人散步音樂節」是台灣首度出現以SHOWCASE形式舉辦的音樂盛會，邀請來自世界各地的音樂節選團人、媒體、唱片公司、策展人來台。第三屆貴人散步音樂節訂於11月8日至10日在台南舉辦，三月底「暖身趴」先登場，除了ADOY外，也力邀搭配台灣人氣瞪鞋樂團「Manic Sheep」，與台式R&B小王子「雷擎」共同帶操熱身。

▲▼南韓獨立樂團ADOY。（圖／貴人散步音樂節提供）

▲ADOY今年依約再度來台演出。（圖／貴人散步音樂節提供）

依照「貴人散步音樂節」的傳統，每年的暖身趴陣容將由前一年音樂節的觀眾共同決定，觀眾可在每場SHOWCASE演出後投票給你最愛的樂團，去年的最高票由來自韓國的獨立樂團「ADOY」奪下。他們因此今年再次踏上台灣，移師台北 Legacy 以及台南拾壹庫 U11 舉辦「2019貴人暖身趴」，場地更大、跳得更HIGH。

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