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《月薪嬌妻》戀舞派對版！　吉娃娃之舞「原唱都想跳」日本爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

改編自《惡女羅曼死》原著作者岡崎京子爭議代表作的電影《吉娃娃羅曼死》，全片派對場面眾多，導演以一鏡到底方式讓演員即興演出，也讓女主角門脇麥笑言：「當派對動物真累啊！」不過片中的「吉娃娃之舞」卻引起討論，被看好極可能成為下一個熱度有如《月薪嬌妻》「戀舞」的國民舞蹈。

▲▼《吉娃娃羅曼死》吉田志織在片中大跳「吉娃娃之舞」，與淺野忠信有激情戲碼。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》吉田志織在片中大跳「吉娃娃之舞」。（圖／采昌提供）

飾演關鍵人物「吉娃娃」的吉田志織，在片中的動作場面頗多，不僅要奔跑還要跳舞；一幕她跟好友們大跳「吉娃娃之舞」的場面，簡單動作搭配動感音樂，被影評人看好有望像《月薪嬌妻》的「戀舞」一樣帶動流行。

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▲▼《吉娃娃羅曼死》吉田志織在片中大跳「吉娃娃之舞」，與淺野忠信有激情戲碼。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》片中有許多派對場景。（圖／采昌提供）

該舞蹈的音樂選用英國樂團「蒼白浪潮」的《電視羅曼史》。導演對選用這首歌表示：「第一次聽到的瞬間，馬上覺得『啊！就是這首！』是特別選來跟觀眾架起橋樑的一首歌曲。」就連「蒼白浪潮」主唱海瑟都力讚這個跳舞場面：「很高興完成一場這麼棒的戲，尤其女主角的舞姿非常酷，我甚至想在演唱會上加進這個舞蹈。」

▲▼《吉娃娃羅曼死》吉田志織在片中大跳「吉娃娃之舞」，與淺野忠信有激情戲碼。（圖／采昌提供）

▲《吉娃娃羅曼死》吉田志織與淺野忠信有激情戲碼。（圖／采昌提供）

《吉娃娃羅曼死》不僅找來日本新生代演技派演員共同演出，也邀來「威尼斯影帝」淺野忠信，飾演為吉田志織拍攝時尚大片的重量級攝影師。一幕他跟吉田在攝影棚的對戲，只見淺野忠信用不中聽的言語逼哭對方，兩人卻也有激情場面，對手戲非常精彩。值得一提的是，夢想未來能進軍好萊塢的吉田，也趁拍攝空檔跟早已在好萊塢發展的淺野忠信討教不少「撇步」，該片27日在台上映。

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吉娃娃羅曼死, 門脇麥, 吉田志織, 淺野忠信, 吉娃娃之舞, 月薪嬌妻, 戀舞

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