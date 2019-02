想去看BTS演唱會　12歲小學生寫「1300字小論文」求爸放行

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)歌迷和影響力遍及全世界,因此還有了「世界彈」的稱號,更以「全球青年人代表」的身份站上紐約聯合國大會演講。高人氣讓許多粉絲夢想著能親眼看到他們的演唱會,就有一名12歲女孩為了見到本人,靠誠心和行動讓爸爸放行。

▲防彈少年團影響力遍及世界,圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。(圖/CFP)



不少家長會阻止孩子的追星行為,原因不外乎是擔心玩物喪志、影響學習等理由,在美國的一名12歲女孩也是如此。她在知道防彈少年團新巡迴《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》將再次在美國展開,於是很想去現場親眼看看偶像的魅力,但爸爸並不同意。

▲防彈少年團影響力遍及世界,圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。(圖/CFP)

不過這名12歲的女孩頗有「乃偶像之風」,洋洋灑灑的寫了1300字的小論文,想透過有條理的論述說服父親。她在文章中不只寫道防彈少年團的音樂理念,以及提及南韓的兵役法,說明這可能是偶像入伍前難得能見到他們的機會,最後也闡述這場演唱會對於自己的意義。

▲12歲女孩寫1300字論文,說服爸爸讓她去看防彈少年團演唱會。(圖/翻攝自推特)



女孩拿著1300字的小論文,同時努力的口頭說服父親,還拿出自己優秀成績證明喜歡偶像並不影響學業,而這幕全被姐姐拍攝下來。姐姐將這段影片放上推特,並表示:「我妹想要去看BTS的演唱會,特地通宵寫了1300字的小論文。此外還發表了3分鐘的演說甚至準備了合約書,最後她被准許前往LA(美國洛杉磯)了。」而同樣受惠的還有媽媽和姐姐,得此機會可以同行。

My little sister wants to go to the #BTS #SPEAK_YOURSELF tour so bad that she stayed up & made a 1300 word essay, 3 minute presentation, and contract to convince my dad to let her fly to LA to see them pic.twitter.com/RqA7GNtxF0