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想去看BTS演唱會　12歲小學生寫「1300字小論文」求爸放行

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）歌迷和影響力遍及全世界，因此還有了「世界彈」的稱號，更以「全球青年人代表」的身份站上紐約聯合國大會演講。高人氣讓許多粉絲夢想著能親眼看到他們的演唱會，就有一名12歲女孩為了見到本人，靠誠心和行動讓爸爸放行。

▲▼防彈少年團出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

▲防彈少年團影響力遍及世界，圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

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不少家長會阻止孩子的追星行為，原因不外乎是擔心玩物喪志、影響學習等理由，在美國的一名12歲女孩也是如此。她在知道防彈少年團新巡迴《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》將再次在美國展開，於是很想去現場親眼看看偶像的魅力，但爸爸並不同意。

▲▼「第61屆葛萊美獎」防彈少年團頒獎給H.E.R。（圖／CFP）

▲防彈少年團影響力遍及世界，圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

不過這名12歲的女孩頗有「乃偶像之風」，洋洋灑灑的寫了1300字的小論文，想透過有條理的論述說服父親。她在文章中不只寫道防彈少年團的音樂理念，以及提及南韓的兵役法，說明這可能是偶像入伍前難得能見到他們的機會，最後也闡述這場演唱會對於自己的意義。

▲▼12歲女孩寫1300字論文，說服爸爸讓她去看防彈少年團演唱會。（圖／翻攝自推特）

▲12歲女孩寫1300字論文，說服爸爸讓她去看防彈少年團演唱會。（圖／翻攝自推特）

女孩拿著1300字的小論文，同時努力的口頭說服父親，還拿出自己優秀成績證明喜歡偶像並不影響學業，而這幕全被姐姐拍攝下來。姐姐將這段影片放上推特，並表示：「我妹想要去看BTS的演唱會，特地通宵寫了1300字的小論文。此外還發表了3分鐘的演說甚至準備了合約書，最後她被准許前往LA（美國洛杉磯）了。」而同樣受惠的還有媽媽和姐姐，得此機會可以同行。

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