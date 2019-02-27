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《雞不可失》喜感主廚特寫超多　陳善圭心虛問導演：不會太醜嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓喜劇片《雞不可失》全台票房已衝破1500萬，由柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明共組的烏龍緝毒組，越認真辦案越有喜感、窩囊又可愛的特質，讓觀眾直呼荒謬又爆笑。其中飾演炸雞店王牌主廚的男星陳善圭，喜感長相有許多個人鏡頭，他曾認真問過導演：「我會不會太醜？」

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》陳善圭自帶喜感的長相，成為該片核彈級笑點。（圖／CATCHPLAY提供）

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片中身兼緝毒組出包王和炸雞店王牌主廚的男星陳善圭，總是一臉正經說出無厘頭的台詞，有時又出其不意對鏡頭憨憨一笑，另類「顏值」更是片中的核彈級笑點。長相常被拿來開玩笑的陳善圭一點也不在意，他說：「我有個綽號叫『凱撒』，因為我的鼻子又寬又扁像猩猩。拍戲的時候我很擔心，因為我的特寫太多了，常常忍不住問李炳憲導演『我會不會太醜？這樣可以嗎？』導演都會鼓勵我『我覺得很好，有特殊的魅力』。」

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》陳善圭自帶喜感的長相，成為該片核彈級笑點。（圖／CATCHPLAY提供）

現年41歲的實力派演員陳善圭從舞台劇起家，演藝事業大器晚成，2017年在電影《犯罪都市》中飾演邪惡奸險的反派獲得青龍獎最佳男配角，從此打開知名度，片中一口流利道地的延邊口音中文還一度讓影迷誤會他是韓中混血。而在喜劇新作《雞不可失》中則完全翻轉先前冷血凶狠的銀幕形象，化身深藏不露的笨蛋刑警，傻呼呼的善良模樣自帶喜感超滑稽，電影裡甚至再度安排他說中文，標準的發音技壓全場也幽了自己一默。

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》陳善圭自帶喜感的長相，成為該片核彈級笑點。（圖／CATCHPLAY提供）

提到兩部電影反差極大的角色，陳善圭笑說一切都是意外：「我和導演是在朋友的聚會上認識的，那天我們喝酒喝到天亮，身為粉絲的我表明就算是客串也想跟他合作，沒想到兩年半後真的收到了劇本和演出邀請，這個角色太大了，就像一場夢，我真的很感激。」

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雞不可失, 柳承龍, 李哈妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明

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