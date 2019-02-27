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台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

▲▼談詩玲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲談詩玲舉辦發片記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

記者關韶文／台北報導

美魔女談詩玲推出新專輯《月情思曲》，一身粉紅造型現身記者會，由過往的演歌風格挑戰管弦樂，談詩玲表示：「感覺很奇妙，捨棄過往的演唱風格到挑戰管弦樂，慶幸自己膽子夠大，勇敢追夢」！記者會上，演藝天王澎恰恰站台力挺，首度擔任製作人，兩人在台上妙語如珠，逗樂現場媒體。

談詩玲籌備新專輯的過程中多次掉淚，想起拍MV當天情況，「這次掉了好多次眼淚，我拍MV眼睛是浮腫，拍攝過程都在哭，加上天氣很冷，導演又在我身上灑雨，所以還滿艱辛的。」由於在墓園旁拍攝，加上談詩玲內急，只好就地解放，「我真的心存善念，就一直說，拍謝，對不起，我今天是來工作，現在真的不好意思，打擾了，給我方便。」

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▲▼談詩玲 ，澎恰恰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼澎恰恰首次擔任製作人，獻給談詩玲。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 談詩玲，澎恰恰 。（圖／記者徐文彬攝）

首次擔任專輯製作人，澎恰恰表示自己跟談詩玲一樣，一路走來都在圓夢，入行30多年來，原本想當歌手，但卻以搞笑短劇出道，演藝生涯歷經許多階段，「我經常被好友戲稱『別來亂啦』，但我仍堅持自己的信念，證明我不是來亂的，相繼的完成許多想做的事，然而音樂卻是我心中一直記掛的夢想，而今終於圓夢當上專輯製作人！」

不過受訪時澎恰恰抱怨自己沒拿到專輯，「我第一次當製作人，不會特別去罵，我們在融洽的事情完成，不管成績如何，我們很開心做出來了。」談詩玲很開心將音樂跟古典結合。

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