ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

破除婚變謠言！宋仲基親切燦笑現身　「手上戒指」成關注焦點

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「宋宋夫妻」宋仲基、宋慧喬近日遭微博網友烏龍傳出婚變，所幸經紀公司出面駁斥消息，才讓粉絲鬆了一口氣。自傳出婚變謠言以來，宋仲基也在24日晚間首次對外亮相，他不時露出親民笑容、講著電話，看起來心情頗好，再次證明夫妻倆絲毫未受到烏龍謠言影響。

▲▼婚變謠言亂傳⋯宋仲基首度現身機場！　「手上戒指」。（圖／翻攝自日刊體育）

▲▼宋仲基24日首度現身機場。（圖／翻攝自日刊體育）

請繼續往下閱讀...

▲▼宋仲基24日首度現身機場。（圖／翻攝自日刊體育）

宋仲基近期加入劇組《阿斯達年代記》，戲劇將前往汶萊取景，他24日晚間現身仁川機場準備飛往海外拍攝，穿著橘色防風外套、戴起鴨舌帽，親切與現場的媒體記者點頭問好，在辦理入境手續時，他拿起手機講電話，表情輕鬆愉悅，臉上掛滿笑容，親民度絲毫不減。

▲▼婚變謠言亂傳⋯宋仲基首度現身機場！　「手上戒指」。（圖／翻攝自日刊體育）

▲宋仲基現身機場同樣親民度不減。（圖／翻攝自日刊體育）

特別的是，宋慧喬日前飛往海外工作手上並未戴婚戒，在微博引起超大話題，宋仲基24日現身機場，手上戒指同樣也成了關注焦點，但他左手不時插口袋，右手在講電話疑似沒戴著婚戒，應是為了拍攝工作方便才摘掉，臉上親切笑容說明一切。值得一提的是，他抵達汶萊當地，吸引大批粉絲包圍接機，而他全程露出紳士笑容，令人留下好印象。《阿斯達年代記》採百分之百事前拍攝，預計在2019年上半年播岀。

▲▼宋仲基抵達汶萊被粉絲包圍，臉上笑容絲毫不減。（圖／翻攝自微博）

▲宋仲基抵達汶萊被粉絲包圍，臉上笑容絲毫不減。（圖／翻攝自微博）

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

推薦閱讀

安宰賢、「曹酒鬼」圭賢見面了　粉絲笑翻抓包：桌上有亮點

女神形象崩壞！劉仁娜在李棟旭面前打呼　糗到慌張逃跑

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

有進展啦！李鍾碩癡情：我會對妳好　《羅曼史》收視創新高

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

親了！李鍾碩「嘴巴微張甜吻」李奈映　粉絲尖叫：想咬下去嗎

ITZY彩鈴遭攻擊外貌　媽心痛現身：不要傷害我的孩子

《雞不可失》演員翻紅哭了！　孔明淚灑戲院：很幸福

「解怨脈」朱智勛爆拍戲暈倒2次！　當場跌在鐵軌上

朴志訓登台倒數！工整字跡親筆信送台粉 　見面會MC是她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋仲基, 宋慧喬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 方季惟男粉拜完龍山寺私訊告白　苦笑：可能我學佛
  2. 《還願》維尼彩蛋被譙翻！　杜美心「2句話」霸氣應援…網一面倒讚爆
  3. 熱褲拖鞋妹「美腿全露」逛夜市！　衝正面一看…是「TWICE 3門面女神」
  4. 破除婚變謠言！宋仲基親切燦笑現身　「手上戒指」成關注焦點
  5. 女歌迷送醫陷入昏迷！　聽李聖傑《癡心絕對》流淚醒來
  6. 爆秘戀《延禧攻略》男星　吳謹言「PO這張圖」回應了！
  7. 一通電話「被分班」展榮8年！　展瑞：老師面子拉不下來
  8. 林明禎被蜂螫「右臉劇痛毀壞」！　崩潰尖叫緊急送醫
  9. 蕭敬騰撞鬼「飯店整面牆血紅色」　狂搬家具堵門..經紀人一看秒懂
  10. 親了！李鍾碩「嘴巴微張甜吻」李奈映　粉絲尖叫：想咬下去嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366