破除婚變謠言！宋仲基親切燦笑現身　「手上戒指」成關注焦點

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「宋宋夫妻」宋仲基、宋慧喬近日遭微博網友烏龍傳出婚變，所幸經紀公司出面駁斥消息，才讓粉絲鬆了一口氣。自傳出婚變謠言以來，宋仲基也在24日晚間首次對外亮相，他不時露出親民笑容、講著電話，看起來心情頗好，再次證明夫妻倆絲毫未受到烏龍謠言影響。

▲▼宋仲基24日首度現身機場。（圖／翻攝自日刊體育）



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宋仲基近期加入劇組《阿斯達年代記》，戲劇將前往汶萊取景，他24日晚間現身仁川機場準備飛往海外拍攝，穿著橘色防風外套、戴起鴨舌帽，親切與現場的媒體記者點頭問好，在辦理入境手續時，他拿起手機講電話，表情輕鬆愉悅，臉上掛滿笑容，親民度絲毫不減。

▲宋仲基現身機場同樣親民度不減。（圖／翻攝自日刊體育）



特別的是，宋慧喬日前飛往海外工作手上並未戴婚戒，在微博引起超大話題，宋仲基24日現身機場，手上戒指同樣也成了關注焦點，但他左手不時插口袋，右手在講電話疑似沒戴著婚戒，應是為了拍攝工作方便才摘掉，臉上親切笑容說明一切。值得一提的是，他抵達汶萊當地，吸引大批粉絲包圍接機，而他全程露出紳士笑容，令人留下好印象。《阿斯達年代記》採百分之百事前拍攝，預計在2019年上半年播岀。

▲宋仲基抵達汶萊被粉絲包圍，臉上笑容絲毫不減。（圖／翻攝自微博）

