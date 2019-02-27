朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

記者潘慧中／綜合報導

朴信惠日前剛殺青《阿爾罕布拉宮的回憶》，劇中留著長髮的她，近日似乎悄悄換了新髮型，大膽剪掉約20公分的長髮，耳下3公分的激短髮、配上空氣瀏海，絲毫猜不出真實年齡。

▲朴信惠過去多半以長髮入鏡。（圖／翻攝自Instagram／ssinz7）



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朴信惠1月中旬仍頂著及胸長髮自拍，2天後突然曬出一系列肩上短髮的照片，而且頭髮修剪得一天比一天短，襯托出巴掌臉，只見她拿著保養品、身穿白色挖肩上衣入鏡，時而甜笑時而嘟嘴賣萌，展現俏麗氣質。

▲朴信惠似乎真的剪短了。（圖／翻攝自Instagram／ssinz7）



更可愛的是，18日慶祝29歲生日當天，朴信惠已經進一步剪了空氣瀏海，盯著朋友幫她準備的蛋糕，雙手托腮的模樣十分惹人憐愛，她也在貼文裡透露今年和爸媽一起度過了幸福的生日，謝謝粉絲的所有應援和祝福。

▲朴信惠頂著俏麗短髮慶生。（圖／翻攝自Instagram／ssinz7）



朴信惠出道多年以來，臉上的嬰兒肥成她的招牌標誌，略微肉肉的雙頰及身形一度給她帶來不少困擾，她曾透露自己一天三餐以素食為主，早餐基本上以小黃瓜、低脂牛奶，午餐則是200克的米飯配上一些白菜，晚上則6點後就不進食了，如果肚子餓就吃白菜與小黃瓜，吃膩了的話會用番茄與高麗菜替代，主食則是米飯與地瓜或南瓜互相替代。

▲朴信惠維持身材背後付出不少代價。（圖／翻攝自Instagram／ssinz7）



此外，朴信惠也會搭配運動，每星期都會固定上強度高的舞蹈課，不過她也坦言有時因為忙著拍戲，所以比較少時間運動，不過拍攝工作結束後會再去健身房報到。而粉絲在看過她的減肥食譜後，一方面為她成功瘦身開心，但一方面也直呼這個減肥食譜太逼人，光看就覺得好餓吃不飽，希望她減肥的同時也要記得維持飲食均衡。