「中國娃娃」娃娃一句話　金鐘男星直飛泰國⋯糗睡沙發

記者許逸群／台北報導

曾敲響金鐘兒少主持的王伯源對理財很有一套，日前除到新加坡參與演出外，還到加冷區參觀當地出售的房屋。他表示今年滿30歲，期許能在今年拚下自己第一棟房子，先前還因好友「中國娃娃」的娃娃一句話直飛泰國，兩人一同在曼谷看房。

▲王伯源與「中國娃娃」的娃娃相當友好。（圖／齊石傳播提供）

王伯源近期受邀到新加坡牛車水商演，其實他與當地相當有緣。他在2011年因一支「反手彈琴」的絕技，被秀場「牛車水王子」吳頜興相中，遠赴到當地演出。除了主持能力優，加上他本身就非常會彈、會唱，他不下10次到當地演出，甚至差點在新加坡出道，但他當時決定在台灣繼續升學而沒在新加坡深耕。

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▲王伯源日前到新加坡演出。（圖／齊石傳播提供）

王伯源與「中國娃娃」的娃娃相當友好，他笑說娃娃常來台北找他，因對方一句「都不去曼谷」，讓他二話不說當天立刻買機票。結果他一到曼谷，發現一直以來訂的飯店竟然搬家了，離所在地有段距離，只好借住在娃娃家，他苦笑說：「本來還信誓旦旦地跟娃娃說不用擔心我，結果馬上就要借她家沙發一睡。」

兩人在曼谷逛了一整天的房子，王伯源描述：「這次看了曼谷東羅區，就像台北信義區一樣的地方，我很喜歡其中一間，10多坪500多萬，雖然是比較角落，但整體的空間、裝潢都非常符合我的需求，我們都看上這間，說不定以後還能當鄰居。」他笑說，因台北房價無法負荷，一方面也喜愛旅遊，希望能常到當地度假與演出。

王伯源除在兒童主持上持續努力還跨足舞台劇演出。他先前受公司前輩趙自強的提攜參演《如果兒童劇團》的舞台劇《流浪動物之歌2》，目前又投入下一部幾米原創舞台劇《忘記親一下》擔綱男主角，該劇為多媒體互動劇場，將在5月於淡水雲門劇場演出。