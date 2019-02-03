購物天后接「未知電話」　講到一半發現⋯對方是費玉清

記者許逸群／台北報導

有「南台灣購物天后」稱號的喬幼，連續4年除夕都在武德宮演出迎財神發紅包，而近年來她演藝事業攀升，幾乎全年無休的演出，今年由除夕起將唱到元宵後，吸金功力驚人，被好友暱稱「超級吸鈔機」。另外，她提到初四演出後，將趕場欣賞費玉清告別演唱會，並分享與費玉清結識的經過。

▲喬幼曾接到費玉清鼓勵電話。（圖／資料照、豪記唱片）

喬幼於日前推出台語新專輯《招弟》，她也發揮購物天后的吸金功力，近年來演出邀約幾乎滿檔。她趁著年前空檔趕赴日本旅遊，發狠購置價值20萬元的和服，一向節儉的她說：「國中時就喜歡上演歌，看到偶像美空雲雀著和服的華麗氣勢，因而嚮往有天能夠擁有一件和服，開心在金豬年終於圓夢。」

喬幼在大年初四演出後，將趕場欣賞費玉清告別演唱會。她透露多年前曾驚喜接到小哥來電讚賞「歌聲動人還兼安慰婆媽粉絲」。原來她在主持購物節目時，曾意外的接獲費玉清來電鼓勵，某天節目空檔時接到未顯示來電，對方原本僅表明為同行，而電話講到一半時，費玉清大方表明身分。

喬幼直說，當下真是受寵若驚，這通十多分鐘的聊天，讓她原本從不接未顯示來電，至現在不敢漏接未顯示來電，真的很感謝當年費玉清的鼓勵，「讓我在歌唱路上，更加堅持的走到今天，因此初四收工，將立即趕赴台北欣賞首場演出。」